Папа призвал иезуитов помогать безработным

Накануне общей аудиенции 1 августа Папа Франциск встретился с группой молодых иноков и настоятелей из Общества Иисусова, участников ежегодной европейской встречи на тему монашеской подготовки («European Jesuits in formation» ).

В обращении к гостям Святейший Отец говорил об одной из самых болезненных проблем молодёжи — безработице, а также о том, как Общество Иисусово должно реагировать на этот и другие злободневные вызовы. Отсутствие работы, а отсюда невозможность обеспечить себя хлебом насущным, лишает человека достоинства, подчеркнул Епископ Рима.

В современном мире место «конкретной» экономики, вследствие её реорганизации, занял «абстрактный» мир финансов, вытеснив собой человека с присущего ему центрального места. Это «серьёзный грех против достоинства человека», отметил Папа: он плодит безработицу, которая, в свою очередь, становится причиной многих самоубийств среди молодёжи. Новые поколения чувствуют себя ненужными и замещают своё попранное достоинство зависимостями, в том числе и наркотическими, что приносит огромную прибыль мировой наркоторговле. Кроме того, безработица толкает молодых людей на поиски заработка в рядах террористических организаций.

Для монашествующих очень важно, подчеркнул Епископ Рима, понимать и чувствовать проблемы молодёжи, показывать это молодым собеседникам и затем переходить к решению проблем. Для этого нужны пророческие слова, человеческая изобретательность, готовность к делам и самоотверженности, смелая креативность в решениях.

Святейший Отец напомнил о словах блаженного Папы Павла VI из его обращения к участникам XXXII Генеральной конгрегации Общества Иисусова: «Там, где пересекаются идеи, проблемы и вызовы, всегда есть монах-иезуит».

В конце обращения Папа Франциск призвал собратьев по ордену «смело выходить на окраины, на перекрёстки идей, проблем и миссии». Для этого требуются благодатный дар мужества и сильные колени для молитвы, потому что именно так монашествующий обретёт вдохновение идти туда, куда ему укажет в сердце Святой Дух, подчеркнул Папа Франциск.

Источник: Vatican News