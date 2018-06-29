Папа приветствовал участников римской «Инфьораты»

После молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск напомнил верующим, что сегодня утром он совершил Святую Мессу праздника апостолов Петра и Павла вместе новыми кардиналами, назначенными на вчерашней консистории, и благословил паллии архиепископов-митрополитов из разных стран. Епископ Рима пожелал, чтобы иерархи служили Евангелию и Церкви с энтузиазмом и великодушием.

Святейший Отец приветствовал делегацию Вселенского Патриархата Константинопольского: её присутствие, по словам Епископа Рима, является «ещё одним знаком на пути единства и братства, которое, благодарение Богу, характеризует наши Церкви».

Папа Франциск обратился с приветствием к многочисленным паломникам, семьям, приходским группам и ассоциациям из Италии и многих стран мира, особенно из Чешской Республики, Пакистана, Китая, США и Испании. Особые слова Святейший Отец посвятил римлянам в праздник святых покровителей их города и поблагодарил создателей традиционного цветочного фестиваля Infiorata — флористов, художников и волонтёров — «за это прекрасное начинание».

Источник: Vatican News