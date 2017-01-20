Папа принял экуменическую делегацию христиан из Финляндии

Лютер жаждал обновления Церкви, а не её разделения, подчеркнул Папа Франциск 19 января 2017 года во время встречи с экуменической делегацией из Финляндии. Уже на протяжении почти 30 лет в Рим прибывают ежегодно представители лютеран, православных и католиков этой страны, чтобы поклониться небесному покровителю Финляндии Святому Генриху.

В своей речи Святейший Отец отметил, что «настоящий экуменизм базируется на совместном обращении к Иисусу Христу, как нашему Господу и Искупителю».

«Когда мы вместе приближаемся к Нему, мы приближаемся также и друг ко другу. В эти дни будем сильнее просить Святого Духа, чтобы пробудил в нас это обращение, которое делает возможным примирение».

Папа вспомнил о своем прошлогоднем визите в шведский Лунд, приуроченный к 500-летию начала Реформации. Он отметил важность достижений в диалоге между католиками и лютеранами и призвал хранить в сердце искреннее покаяние за проступки.

«В этом духе диалога и покаяния в Лунде упоминалось, что стремлением Мартина Лютера пятьсот лет назад было обновление Церкви, а не её раздел. Эта встреча наполнила нас смелостью и силой, чтобы смотреть вперед — на нашего Господа Иисуса Христа, двигаясь по экуменическому пути, который мы призваны пройти вместе», — добавил понтифик.

Папа выразил надежду на дальнейшее сближение между католиками и лютеранами в вопросах богословия и этики. Он подчеркнул также важность совместного свидетельства веры христиан перед всем миром и заботы о страдающих от бедности, преследований и насилия. «В совершении этого, как христиане мы больше не разделены, а соединены и находимся на пути к полноте общения», сказал Святейший Отец и пожелал укрепления сотрудничества между православными, лютеранами и католиками во всем мире.

По материалам Radio Vaticana