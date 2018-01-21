Папа — перуанскому духовенству: помнить о корнях своей веры (+ ФОТО)

В субботу 20 января в семинарской коллегии города Трухильо Папа Франциск встретился с перуанскими священниками, монашествующими и семинаристами. Святейший Отец отметил важность памяти о корнях своей веры и призвания: это радостное воспоминание о Божьем обетовании Своему Народу.

Папа Франциск выделил три аспекта этой глубокой радости, и первым из них является правильное осознание самих себя. Примером служит святой Иоанн Креститель, который никогда не забывал, что он — всего лишь предвестник Мессии. Духовенство тоже никогда не должно занимать место Божественного Учителя: это поможет освободиться от слишком высокого самомнения, равно как мудрое умение посмеяться над собой.

Вторым аспектом благословенной памяти, по словам Святейшего Отца, является память о конкретной ситуации и времени, когда мы впервые услышали зов Господа. Евангелист Иоанн сообщает о точном времени того ключевого момента, который изменил всю его жизнь: о самой первой встрече с Иисусом. Епископ Рима призвал перуанских священников и монашествующих никогда не забывать о простой и твёрдой вере своих родных и близких, которые помогли им расслышать голос призвания.

Третьим аспектом является заразительная радость: ученики Предтечи, встретив Мессию, рассказывали об этом событии всем, начиная с домашних; они излучали искреннюю радость, подчеркнул Папа Франциск. Евангельская радость переполняет сердце и жизнь тех, кто встретился с Христом, и этой радостью нужно делиться с другими, потому что никто не спасается вне общины.

Изоляция, разобщение наносят большой вред, и Христос посылает нас в мир как носителей единства и сопричастности. Каждый призванный служит согласно полученным харизмам, которыми следует делиться с другими людьми.

Папа Франциск обратился к настоятелям и церковным властям с просьбой всегда заботиться о собратьях, избегать авторитаризма и всегда помнить о полученной миссии.

В конце обращения к перуанским священникам, монашествующим и семинаристам Епископ Рима ещё раз призвал укреплять память о встрече с Господом и быть радостными и благодарными служителями единства для своего народа.

Источник: Радио Ватикана