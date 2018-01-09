Папа обратился в речью к дипломатическому корпусу при Св. Престоле

8 января Папа Франциск обратился с традиционной новогодней речью к членам дипломатического корпуса, аккредитованного при Святейшем Престоле.

Перечисляя важные дипломатические акты прошедшего года, Папа, в частности, отметил подписание соглашения между Госсекретариатом Ватикана и правительством Российской Федерации о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов. Затем Папа назвал основные цели ватиканской дипломатии. «Святейший Престол, — сказал он, — не стремится ни к чему иному, кроме содействия духовному и материальному благосостоянию человека и продвижения общего блага».

Святейший Отец напомнил, что в прошедшем году мы вспоминали столетие окончания Первой мировой войны, конфликта, радикально изменившего облик Европы и всего мира. Из этой войны человечество могло извлечь важный урок и предостережение, однако, к сожалению, не сумело осознать его вовремя и уже двадцать лет спустя оказалось перед лицом еще более разрушительной войны. Первое предупреждение, которое человечество должно было вынести из опыта Первой мировой войны, заключается в том, что «победа никогда не означает унижение побежденного противника». «Мир не строится на утверждении силы победившего над проигравшим. Не закон страха отговаривает от будущих нападений, а сила кроткой рассудительности, побуждающая к диалогу и ко взаимному пониманию для исцеления разногласий». Второе предупреждение – о том, что «мир укрепляется, когда страны могут вести диалог на равных».

Касаясь вопроса прав человека, Папа Франциск отметил, что для Святейшего Престола эти права означают прежде всего центральное значение достоинства человека, созданного по замыслу Бога, по Его образу и подобию. Сам Господь Иисус, исцеляя прокаженного, возвращая зрение слепому, общаясь с мытарем, спасая от смерти грешницу и приглашая заботиться о раненом путнике, дал нам понять, что каждый человек, независимо от его физических, материальных и духовных обстоятельств, заслуживает внимания и уважения. К сожалению, констатировал Папа, в особенности после 68-го года прошлого века истолкование некоторых прав видоизменилось, породив множество «новых прав», часто находящихся в противоречии между собой. Существует риск, что парадокасльным образом во имя этих «прав» будут утверждаться новые формы идеологической колонизации со стороны сильнейших и состоятельных в ущерб слабым и бедным.

Между тем, основные права человека по-прежнему попираются, прежде всего право на жизнь, на свободу и на неприкосновенность человеческой личности. В первую очередь речь идет о невинных детях, которым отказано в этом праве еще до рождения только из-за того, что они больны и имеют дефекты, или же из-за эгоизма взрослых. Папа упомянул и о пожилых людях, которые тоже часто становятся отбросами, особенно если они больны и считаются бременем. Речь идет и о женщинах, подвергающихся насилию даже в лоне собственной семьи, а также о жертвах современной работорговли.

«Защита права на жизнь подразумевает активные действия по установлению мира», — сказал далее Папа Франциск, подчеркнув, что полное разоружение тесно связано с целостным развитием. Святейший Престол вновь утверждает, что «споры между народами не должны разрешаться с помощью оружия, но только через переговоры». Папа назвал здесь отдельные конфликты между нациями, в первую очередь упомянув о необходимости поддерживать «всевозможные попытки диалога на Корейском полуострове», продолжать миротворческие начинания в пользу Сирии, продвигать диалог в Ираке, Йемене и Афганистане. Папа Франциск выразил сожаление в связи с последними событиями, связанными с Иерусалимом, и призвал сохранить статус-кво Святого града и искать «политическое решение, которое позволит существовать в этом регионе двум независимым государствам в рамках международно признанных границ».

Затем Святейший Отец призвал преодолеть внутренние конфликты, прежде всего в Венесуэле, в Южном Судане, в Демократической Республике Конго, Сомали, Нигерии и Центральноафриканской Республике. Папа призвал ко «всеобщим усилиям по восстановлению мостов» на Украине: «Только что завершившийся год посеял новые жертвы в конфликте, который терзает эту страну, по-прежнему заставляя страдать население, особенно семьи, проживающие в районах военных действий, тех, кто потерял родных, и нередко это пожилые люди и дети».

Следующую часть своей речи к дипломатам Папа посвятил семье, которая, к сожалению, считается неактуальным институтом, заметил Папа. Стабильным, окончательным отношениям сегодня предпочитают временные связи. Однако «дом не будет стоять на песке хрупких, переменчивых отношений. Здесь нужна скала, на которой можно построить солидный фундамент». Папа призвал усилить меры по поддержке семей, — от этих мер зависит будущее государств. Драматическим следствием недостаточной семейной политики является демографическая зима, ознаменовавшая «сообщества, которым трудно отвечать на вызовы настоящего и которые все больше опасаются будущего».

Папа призвал преодолеть страхи, связанные с миграцией: миграция всегда существовала, напомнил Святейший Отец. К этому феномену следует относиться в духе «добродетели благоразумия». Тот, кто принимает мигрантов, призван продвигать их целостное развитие, а сами мигранты обязаны «сообразовываться с правилами принимающей страны, уважая принципы, составляющие ее идентичность».

Источник: Радио Ватикана