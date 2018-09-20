Папа назвал сексуальность «даром Божьим» и призвал не поддаваться слоганам СМИ

17 сентября 2018 г. Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане группу молодых католиков из французской епархии Гренобль-Вьенна и ответил на их вопросы.

«Нужно не столько говорить, сколько слушать и действовать, всегда находясь в пути вместе с другими», — подчеркнул Папа: таков принцип христианского благовестия нашим современникам, а также тем, кто критикует Церковь за её грехи. Христиане призваны к конкретному свидетельству, прежде всего служа людям бедным в материальном и духовном плане, видя в них образ Христа.

Отвечая на вопрос о связи между любовью и сексуальностью в современном обществе, Святейший Отец отметил, что эти две вещи никогда не должны быть отделены друг от друга. Интимные отношения — это не табу, а дар Бога во имя любви и ради передачи жизни. Творец создал и мужчину, и женщину по Своему образу и подобию ради того, чтобы они были одним целым. Папа отметил, что порнография является примером разрыва между сексуальностью и любовью и, по сути, выражает презрение к человеку, злоупотребляет им.

Папа Франциск также рассказал молодежи, как встречался на площади Святого Петра с пожилыми парами, которые прожили вместе по 60 лет, и назвал «настоящей сексуальностью» ту, которая происходит от глубокой любви.

Ранее, общаясь с молодыми верующими в Палермо (Сицилия), Понтифик призвал их каждое утро «просыпаться с молодым, полным надежды сердцем» и «никогда не уступать фатализму и пессимизму». «Нужно выбрать культуру и свободу детей Божьих и не поддаваться слоганам, которые через СМИ обращаются, скорее, «к желудку, а не к разуму и сердцу», — сказал тогда Папа.

Епископ Рима призвал французскую молодёжь принимать активное участие в общественной жизни, не бояться запачкать рук на поле добрых дел. Великими врагами христианской жизни являются эгоизм и душевная испорченность, которая делает человека рабом денег и лишает его высоких идеалов. Важно, чтобы христианин постоянно следовал за Христом: и во времена расцвета Церкви, и во времена кризиса. Именно так поступали святые, подчеркнул Папа Франциск.

По материалам Vatican News и ТАСС