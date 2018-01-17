Папа на Мессе в Сантьяго: блаженны те, кто трудятся ради будущего Чили (ФОТО)

Главным событием вчерашнего дня в рамках апостольского визита Папы Франциска в Чили стала Святая Месса в столичном парке О’Хаггинс – на том же месте, где тридцать лет назад служил святой Папа Войтыла.

В своей проповеди вселенский архиерей призвал чилийский народ трудиться ради мира и справедливости: этот призыв Папа основал на Заповедях блаженства, которые Господь дал для того, чтобы народ «сдвинулся с места». Послание Заповедей блаженства всегда актуально. Эти Заповеди исходят не от пророков несчастья, которые сеют разочарование, не от иллюзорных обещаний счастья, не от «нудных речей», обращенных к тем, кто «все знает, но не берет на себя никакой ответственности», тормозя процесс преобразования наших общин. Заповеди блаженства, отметил Папа, рождаются «из сострадательного сердца Иисуса». Это сердце встречается «с сердцами мужчин и женщин, которые познали боль, но еще больше познали процесс восстановления». Сердце чилийцев, сказал Папа, «очень хорошо разбирается в том, что такое восстановление и новое начало»: чилийский народ не раз поднимался после сокрушительных падений. Именно к таким сердцам обращается Иисус, именно им адресованы Заповеди блаженства. Сердцам, познавшим, что надежда – это «новый день», надежда означает сдвинуться с места, встряхнуться после вредоносного изнеможения, — сказал Папа, приводя слова Пабло Неруды. Именно Иисус Своими Заповедями блаженства сдвигает с места тех, кто не верит, что мир можно изменить, не верит в преображающее деяние Бога, тех, кому комфортней жить в «успокаивающем потребительстве». Заповеди блаженства – это «новый день» для тех, кто делает ставку на будущее. «Да, блажен ты и он, блаженны вы, позволяющие Святому Духу заразить вас, те, кто борются и трудятся ради этого нового дня, ради новой Чили, — ибо вам принадлежит Царство Божие».

Иисус называет блаженными тех, кто готов «запачкать руки» ради того, чтобы другие люди жили в мире. Мир сеется тогда, когда мы делаемся ближними для других, когда выходим навстречу тем, кто нуждается. Иногда для этого необходимо преодолеть «большую и малую мелочность», преодолеть амбиции. Недостаточно не делать зла людям, подчеркнул Папа и процитировал святого Альберта Уртадо: «Хорошо, когда не делаешь зла, но очень плохо, когда не делаешь добра».

Источник: Радио Ватикана