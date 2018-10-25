Папа на Мессе в Доме Св. Марфы: признать себя грешником — это первый шаг к сближению со Христом

Свою проповедь на утренней Мессе в Доме Св. Марфы 25 октября с.г. Папа Франциск начал с вопроса: «Кем лично для тебя является Иисус?» и сразу же отметил, что многие люди отвечают на него исключительно словами Символа веры, тогда как важно дать ответ сердцем, исходя из собственного личного опыта. В качестве примера он привел апостола Павла, который познал Христа не благодаря изучению богословия, а через жизненный опыт, хотя при этом и ссылался постоянно на слова Священного Писания и на пророчества о пришествии Мессии. Но на вопрос «Кто для тебя Иисус Христос?», он отвечал прямо и просто: «Он возлюбил меня и предал Себя за меня».

Первый же шаг в этом направлении состоит в том, чтобы признать себя грешником. Недостаточно толь лишь перечислить свои грехи на исповеди, необходимо со всей силой осознать себя как грешника. Именно так поступал Павел, признаваясь в своем участии в гонениях на христиан. Следующий шаг в том же направлении — это созерцание и молитва. Апостол Павел свидетельствует о том, что «Он имеет власть сотворить безмерно больше, чем мы просим и чем мы помышляем». Бог может сделать всё это, однако мы должны просить Его об этом.

Папа призвал молиться и свидетельствовать, не просто повторяя одни и те же слова, но отталкиваясь от собственного духовного опыта, как это делал апостол Павел. «Христиан на словах у нас много, — подчеркнул он. — Часто и мы бываем таковыми. Но это не святость. Святость заключается в том, чтобы быть христианином, воплощающим в жизнь то, чему учил Иисус, то, что Иисус посеял в наших сердцах».

«Итак, первый шаг заключается в том, чтобы познать самих себя как грешников. Без такого знания, как и без такого внутреннего убеждения, что мы являемся грешниками, невозможно идти дальше. Второй шаг — это молитва к Господу, чтобы Он Своей силой помог нам познать тайну Иисуса Христа — Огня, брошенного Им на землю. Хорошо, чтобы у нас выработалась такая привычка — ежедневно, ежемоментно говорить: ‘Господи, дай мне познать Тебя и познать себя’. И таким образом продолжать путь», — подвел итог Папа.

По материалам Vatican News