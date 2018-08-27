Папа: мы просим прощения за злоупотребления и молчание

26 августа, в самом начале воскресной Мессы в дублинском Феникс-парке, Папа Франциск значительно расширил литургический обряд покаяния.

От имени всей Церкви Епископ Рима попросил прощения за злоупотребления несовершеннолетними, властью и совестью со стороны ирландского духовенства. Святейший Отец рассказал о своей встрече с восемью жертвами насилия, вверяя «эти злоупотребления Божьему милосердию» и надеясь, что «Господь сохранит и углубит чувство стыда и раскаяния», дабы подобные случаи «никогда больше не повторялись и чтобы свершилась справедливость».

Папа Франциск попросил прощения за клириков, совершивших насилие, за все случаи «трудовой эксплуатации, которой подвергались многие несовершеннолетние», за все случаи, когда Церковь не предлагала «жертвам любого вида насилия сострадание, поиск справедливости и правды, когда она не принимала конкретных мер»:

«Мы просим прощения за некоторых представителей иерархии, которые не взяли на себя ответственность за эти болезненные ситуации и оставались в молчании; мы просим прощения».

В тексте, произнесённом на испанском языке, Папа Франциск напомнил также о пострадавших матерях:

«Мы просим прощения за детей, которых забирали у матерей; за все случаи, когда матерям-одиночкам, которые пытались найти своих отобранных детей, или же их детям, которые искали матерей, говорили, что это смертный грех: это не смертный грех, это четвёртая заповедь. Мы просим прощения».

Источник: Vatican News