Папа — монашествующим: будьте среди людей, несите им послание Христа

«Соблазн выживания» может сделать монашескую жизнь бесплодной. Об этом 2 февраля в соборе Святого Петра говорил Папа Франциск, возглавивший вечернюю Мессу, в которой приняли участие делегаты институтов посвящённой Богу жизни и обществ апостольской жизни. В этот день Католическая Церковь отмечала праздник Сретения Господня и XXI Всемирный день посвящённой Богу жизни.

В начале богослужения монашествующие из разных орденов и конгрегаций вошли в базилику торжественной процессией с зажжёнными свечами, которые ранее благословил Папа Франциск. Их песнопения были отзвуком хвалебной песни евангельских праведников Симеона и Анны, когда те увидели Младенца Иисуса, Которого в Иерусалимский храм принесли Мария и Иосиф для посвящения Богу.

С комментария к этому литургическому чтению праздничной Мессы Папа Франциск начал свою проповедь. Песнь хвалы пожилых праведников, отметил Святейший Отец, была вдохновлена надеждой, окончательно исполнившейся во время встречи с маленьким Иисусом:

«Да, только это сможет вернуть нам радость и надежду, только это спасает нас от позиции выживания. Только это сделает нашу жизнь плодотворной и позволит биться нашим сердцам. Нужно нести Иисуса туда, где Он и призван быть: среди Своего народа».

В нынешней мультикультуральной трансформации мира монашествующие призваны находиться в самом сердце этих великих преобразований; быть закваской, согласно конкретной харизме своего ордена; взращивать пшеницу, посеянную нередко среди сорняков, подчеркнул Святейший Отец. Нести Христа «означает обладать созерцательным сердцем, способным распознать, как именно Господь ходит по улицам наших городов, стран и жилых кварталов»; это означает взять на себя ответственность и помогать братьям нести их кресты.

Однако эту великую миссию совершают вовсе не «активисты веры», но люди, «получающие постоянное прощение», которые делятся утешением Бога.

Папа Франциск отметил так называемое «искушение выживания», которое может постепенно охватить нас самих и наши общины. Нами овладевает страх, который затуманивает славные подвиги прошлого и перекрывает «пророческую креативность» основателей монашеских конгрегаций и орденов: посвящённые Богу люди бегут перед лицом вызовов наших дней.

«Психология выживания лишает нашу харизму силы, заставляет нас ‘приручать’ ее, делать ‘объяснимой’; она лишает харизму той творческой силы, которую она некогда открыла. Тогда нас более начинает интересовать защита пространств, зданий или структур, чем создание новых процессов. Соблазн выживания принуждает нас забыть о благодати, делает нас специалистами по священным делам, но вовсе не отцами, матерями, братьями надежды, о которой мы призваны пророчествовать».

По сути, «соблазн выживания» превращает в угрозу то, что является благоприятной возможностью для миссии, и эта опасность касается не только монашеской жизни, отметил Святейший Отец.

Защитить от этого разрушительного соблазна может память о мечтах основателей и основательниц, а также мужество в реализации этих мечтаний. Посвящённые Богу люди призваны быть «наследниками надежды» основателей, подчеркнул Папа. Своим пением новозаветные праведники Симеон и Анна дают свидетельство: «Жизнь стоит прожить с надеждой, потому что Господь всегда верен Своим обещаниям».

«Давайте принимать близко к сердцу мечтания наших отцов, чтобы уметь пророчествовать в наши дни и обрести заново то, что однажды воспламенило наши сердца. Мечта и пророчество пребывают вместе. Мы нуждаемся в памяти о мечтаниях наших стариков, отцов и матерей, нам нужна пророческая смелость в реализации этих мечтаний».

Источник: Радио Ватикана