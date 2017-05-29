Папа – молодежи: не смотрите на жизнь глазами туриста, миссия преобразит ваш взгляд

Миссия изменяет взгляд человека, потому что она вовлекает в страдания других людей и помогает увидеть лик Господа. Папа говорил об этом во время встречи с молодежью, участвующей в миссии Генуэзской епархии. Встреча состоялась в богородичном святилище Мадонна-делла-Гуардиа.

Папа призвал молодых людей быть миссионерами, упорными в надежде, с любовью и мужеством взирая на страдания и боль людей, поскольку Иисус находится в каждом человеке.

Молодежная миссия в Лигурии проводится молодыми для молодых; она родилась после Итальянского евхаристического конгресса, проходившего в прошлом году в Генуе. Юные миссионеры рассказали Папе о своей работе. Одна девушка спросила, как проводить миссию посреди сверстников, многие из которых столкнулись с проблемой наркотиков, алкоголя, насилия или с дьявольскими соблазнами. Папа ответил, что миссионерствовать означает «позволить Господу себя преобразить» и смотреть на все новыми глазами, а не глазами туриста.

«Быть туристами – это искушение для молодежи. Это не означает гулять в одном или другом месте: гулять – это хорошо. Это значит смотреть на жизнь глазами туриста, то есть поверхностно, фотографировать, чтобы рассмотреть позже. В этом случае мы не прикасаемся к реальности, не видим того, что происходит, не видим вещи такими, какие они на самом деле».

Папа призвал не быть туристами по жизни, а относиться ко всему серьезно. Миссия нас преображает, изменяет наш взгляд и образ жизни. Миссия помогает отказаться от идеи «группы», от идеи «чистых» и «нечистых» в лоне Церкви:

«Все мы Божьи чада, все мы грешники, во всех пребывает Святой Дух, Который может сделать нас святыми».

Никогда нельзя изолировать или игнорировать других людей. Наше общество имеет тенденцию презирать, но только Бог вправе судить. Мы же призваны делаться ближними и прикасаться к боли самых последних:

«Любить означает уметь пожать грязную руку, посмотреть в глаза опустившемуся человеку и сказать: для меня ты – Иисус».

В этом заключается безумие веры, безумие Креста, безумие благовестия. Папа призвал юношей и девушек быть отважными, как лигурийские моряки, и искать истину, внимательно следя за тем, что «продают» масс-медиа. Нужно уметь смотреть за горизонт, за пределы «продавцов воздуха».

В конце обращения к молодежи Папа упомянул о трагедии мигрантов:

«Средиземное море превратилось в кладбище – разве это нормально? Нормально ли то, что многие страны – я не говорю об Италии, Италия проявляет большую щедрость! – многие страны закрывают двери перед людьми, носящими на себе раны, спасающимися от голода, войны, от эксплуатации, перед людьми, которые хотят немного безопасности? Нормально ли это? Если это ненормально, то необходимо вмешаться, чтобы такого больше не случилось».

После встречи с молодежью Папа Франциск обедал вместе с бедными, беженцами, бездомными и заключенными: всего 120 человек.

Источник: Радио Ватикана