Папа молится о жертвах землетрясения и цунами в Индонезии

Итальянское отделение «Каритас» выделило сумму в сто тысяч евро на самые насущные нужды.

После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 30 сентября 2018 год, Святейший Отец выразил близость пострадавшим от землетрясения на индонезийском острове Сулавеси и помолился о его жертвах.

«Я молюсь о погибших, которых, к сожалению, много, о раненых и о тех, кто потерял свои дома и работу, — сказал Папа. – Господь да утешит их и да поддержит усилия тех, кто оказывает им помощь».

Согласно новым уточненным данным местной гражданской обороны, только в Палу, столице провинции, пострадало не менее 1200 человек. Палу расположена примерно в 80 километрах от эпицентра землетрясения магнитудой 7,5, которое опустошило и затопило центральную часть острова.

По-прежнему невозможно оказать помощь из-за отсутствия доступа к прибрежным районам севера и к городу Дунгала, который расположен еще ближе к эпицентру и особенно пострадал от первого из двух сильных толчков. Еще 30 толчков последовали в ночь с пятницы на субботу, оставив беженцев без электричества, телефонной связи и прежде всего — без возможности вернуться в свои дома.

Ситуацию усугубили шестиметровые волны, которые с моря обрушились на 800 деревень. До сих пор трудно получить официальные данные о потерях. В Палу, где скоро пройдут массовые похороны жертв, происходит разграбление банков и магазинов.

Отделения «Каритас» епархий Манадо и Макассара, наиболее близкие к пострадавшим районам, отправляют свои аварийные бригады.

«Мы пытаемся получить больше информации, — говорит отец Бану Курнианто, директор «Caritas Indonesia», — и это непросто. Местное правительство все еще собирает данные для обеспечения экстренного вмешательства и просит помощи со стороны всех организаций. Мы готовы направить помощь и добровольцев из соседних епархий, а также для других чрезвычайных ситуаций. Но пока мы знаем очень мало. Мы не можем связаться с приходами в этом районе, потому что электричество и телефон не работают. Воздействие было сильным. Я боюсь, — заключает он, — что число погибших резко возрастет. Мы ничего не знаем о материальном ущербе».

Тем временем итальянский «Каритас» выделил сумму в сто тысяч евро на самые насущные нужды.

Источник: Vatican News