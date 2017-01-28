Папа: малодушие — это грех, парализующий христианина

27 января Папа Франциск совершил утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы. Первое литургическое чтение из Послания к Евреям, отметил в своей проповеди Епископ Рима, призывает нас жить по-христиански, всегда опираясь на три основы прошлого, настоящего и будущего. Прежде всего нужно иметь память, потому что «сегодня христианская жизнь не начинается, а продолжается». Необходимо помнить обо всём: о добром и не только, нужно открыть всю свою личную историю перед Богом, ничего не скрывая, отметил Папа, цитируя отрывок из Послания к Евреям:

«‘Братия, вспомните прежние дни ваши’: дни энтузиазма, первых шагов в вере, когда вы только стали верующими, пережитые испытания… Без воспоминаний невозможно понять ни жизни христианской, ни ежедневной жизни духовной. Более того, без памяти нельзя и жить по-христиански. Нужно помнить о Божьем спасении в нашей жизни, о наших жизненных проблемах, о том, как Господь спасал нас от множества несчастий. При этом память — это благодать, о которой нужно просить: ‘Господи, не дай мне забыть о Твоих шагах в моей жизни, не дай забыть благих и злых времён, радостей и крестов’. Христианин — это человек памяти».

Автор Послания к Евреям говорит, что мы находимся в постоянном ожидании чего-то очень важного, конечного пункта, встречи с Господом. Библия призывает нас жить по вере, подчеркнул Святейший Отец:

«Надежда — это взгляд в будущее. Подобно тому, как невозможно жить по-христиански без памяти о прежних шагах, нельзя жить христианской жизнью, не заглядывая в будущее с надеждой на встречу с Богом. Господь заверяет: ‘Ещё немного, совсем немного’. Ведь жизнь — это как дыхание, правда? Она пролетает. В юности мы полагаем, что впереди ещё очень много времени, но потом жизнь учит этим Божьим словам, и тогда мы все говорим: ‘Как же летит время! Этого человека я знал ещё ребёнком, а теперь он женится; как бежит время!’. Господь придёт скоро, и надежда на встречу с Ним — это жизнь в напряжении между памятью и надеждой, между прошлым и будущим».

Библейское послание призывает нас жить настоящим — «порой болезненным и грустным — с мужеством и терпением»: то есть честно, не стыдясь, перенося все тяготы и превратности жизни. Все мы грешники, подчеркнул Папа, все без исключений; кто раньше, кто позже, — все грешат.

«Но мы идём вперёд с мужеством и терпением и не стоим на месте, потому что иначе не сможем развиваться».

Наконец, автор Послания к Евреям призывает верующих не впадать в грех малодушия, который лишает памяти, надежды, мужества и терпения. «Этот грех не позволяет двигаться вперёд из-за страха», в то время как Иисус призывает: ‘Не бойтесь’. Малодушные христиане, отметил Папа, «всегда пятятся, они сдувают с себя пылинки и всего боятся». Такие всячески избегают и тени риска, оправдываясь благоразумием и прячась за щепетильное исполнение всех заповедей. Однако такой подход, подчеркнул Святейший Отец, парализует, он заставляет забыть о множестве дарованных милостей, отбирает память и лишает надежды: всё это не позволяет сделать и шага вперёд. Настоящее христианина становится похожим на неожиданный ливень, который обрушивается на прохожего и стягивает на нём ткань одежды, с горечью отметил Папа Франциск:

«Сдавленные души… Таковы плоды трусости: греха против памяти, против мужества, терпения и надежды. Пусть Господь поможет нам возрастать в памяти и надежде; путь Он дарует терпение и каждодневное мужество; да избавит Он нас от малодушия, от страха перед всем…. Есть души, стиснутые ради того, чтобы сберечь самих себя. Однако Христос заявляет: ‘Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её’».

Источник: Радио Ватикана