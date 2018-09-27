Папа – католикам Китая и Вселенской Церкви: вера изменяет историю

В полдень 26 сентября Папа Франциск обнародовал послание католикам Китая и Вселенской Церкви, в котором объясняет причины подписания Временного соглашения с Китайской Народной Республикой о назначении епископов: содействие евангельскому благовестию и достижение единства в католической общине.

Святейший Отец заверяет китайских католиков в своей ежедневной молитве, и подчёркивает, что подписание соглашения стало необходимым ответом на противоречивые и приносящие раздор голоса о настоящем и будущем католических общин в Китае. Папа выражает восхищение прекрасным свидетельством веры китайских католиков, их глубоким доверием Божьему Промыслу: через горнило испытаний Господь никогда не перестаёт утешать Свой народ и готовит его к большей радости, пишет Епископ Рима. Временное соглашение является «плодом долгого и непростого институционального диалога между Святейшим Престолом и правительственными властями Китая, который был начат Иоанном Павлом II и продолжен Папой Бенедиктом XVI». Это процесс направлен на реализацию духовной и пастырской миссии Церкви, а именно на «поддержку и продвижение евангельской проповеди, а также на достижение и укрепление полного и зримого единства католической общины в Китае». И первой задачей было решение вопроса о назначении поместных епископов – хранителей подлинности веры и гарантов церковного единства.

Китайские католики горячо желали этого единства со Вселенской Церковью и с Преемником святого Петра, того же хотели и епископы, «которые ранили единство Церкви из-за слабости и ошибок, но также – и не раз – вследствие сильного и чрезмерного внешнего давления». Поэтому, тщательно изучив каждую отдельную ситуацию и выслушав различные мнения, Папа Франциск принял решение воссоединить в церковном единстве семерых епископов, принявших хиротонию без Папского мандата, при этом не налагая на них канонических наказаний. В то же время Святейший Отец обращается к ним с просьбой выразить конкретными и зримыми жестами их возобновлённое единство с Апостольским Престолом и со Вселенской Церковью.

В духе евангельского прощения Папа Франциск просит китайских католиков быть «мастерами примирения», что поможет начать беспрецедентный путь исцеления ран прошлого. Церковь нуждается в добрых пастырях, готовых великодушно служить Народу Божьему, особенно самым бедным и слабым; миряне же призваны быть добрыми гражданами, вносящими вклад в построение более справедливого и гуманного общества, уважающего достоинство всех людей.

Епископы, священники и монашествующие, по словам Папы Франциска, призваны преодолевать противоречия прошлого и заботиться о благе верующих. Обращаясь к китайской молодёжи, Епископ Рима просит их стоить будущее страны с евангельским воодушевлением и радостью, в свете подлинной культуры встречи. Верующие всего мира призваны «сопровождать наших братьев и сестёр в Китае горячей молитвой и братской дружбой». Китайские христиане должны почувствовать, что они не одиноки на пути, который сейчас открывается перед ними, пишет Папа.

Обращаясь к властям Китайской Народной Республики, Святейший Отец призывает их «с уверенностью, мужеством и дальновидностью продолжать ранее начатый диалог» ради преодоления противоречий прошлого и настоящего, создавая страницу «более мирного и конкретного сотрудничества». Мы все убеждены, пишет Папа, что недоразумения не приносят пользы ни китайским властям, ни Католической Церкви в стране. В новой же перспективе Китай и Апостольский Престол смогут содействовать целостному развитию общества, обеспечению большего уважения к человеческой личности, также и в религиозной сфере.

«Церковь в Китае не чужда китайской истории и не требует для себя каких-либо привилегий», — пишет в конце послания Папа Франциск и молитвенно вверяет христиан Китая небесному покрову Пресвятой Богородицы.

Источник: Vatican News