Папа – капуцинам: будьте близки к людям (+ ФОТО)

Утром 14 сентября Папа Франциск встретился в Клементийском зале Ватикана с участниками Генерального капитула Ордена меньших братьев капуцинов.

В тексте обращения, который передан вручен гостям, Епископ Рима призывает монашествующих подражать Божественному учителю и следовать примеру святого Франциска Ассизского в кротости и безвозмездности. Малость, присущая капуцинам, является драгоценным даром, в котором особенно нуждается сегодняшняя Церковь и всё человечество.

«Так поступает Господь: Он всё делает просто. Смирение и простота — это стиль Бога; и именно такой стиль мы, христиане, должны усвоить в нашей жизни и миссии».

Капуцины, отмечает Папа, выходят с Благой Вестью к разным народам и культурам, ко многим бедным и страдающим. Неиссякаемым источником монашеской энергии и постоянства должна быть радость Евангелия. Всякий раз, когда мы черпаем из этого источника, восстанавливается первоначальная свежесть Благой Вести и открываются новые пути, новые пастырские подходы и творческие методы: они дают ответ на вызовы наших дней – на духовный и нравственный упадок общества, утратившего связь с верой.

Традиция Ордена меньших братьев капуцинов, отмечает Папа, всегда была обозначена близостью к людям, действенной помощью в преодолении их трудностей, духовным общением и совершением Таинства Исповеди. Монахи призваны и впредь быть учителями молитвы и укреплять свою духовность, которая указывает всем людям путь к Небу. Чтобы этот путь был более убедительным, капуцины должны профессионально и в духе прозрачности управлять своими экономическими ресурсами, воплощая образ подлинной семьи, солидарной со своими членами и с бедными. Приоритетом монашеских общин должно быть подлинное братское единство, подчёркивает Святейший Отец.

История капуцинов богата святыми и блаженными: эта святость, отмечает Папа, подтверждает плодотворность их харизмы, которая заключается в полном посвящении себя Богу вплоть до мученичества, в близости к людям, особенно к самым нуждающимся. Святейший Отец призывает монахов воплощать их призвание с пророческой свободой и мудростью «на смелых путях апостольства и на миссионерских рубежах, в постоянном сотрудничестве с епископами и другими компонентами церковной общины». Харизма ордена капуцинов, обогащённая культурным разнообразием монашеской семьи, в наши дни привлекает многих юношей со всего мира, которые ищут подлинных ценностей.

Святейший Отец призывает капуцинов укреплять братский аспект их жизни, а также выходить навстречу всем людям, «особенно тем, кто жаждет любви Христа».

Источник: Vatican News