Папа: истинного смирения не бывает без унижения

29 января Папа Франциск совершил утреннюю Мессу в ватиканской часовне Дома Святой Марфы и в своей проповеди прокомментировал Первое литургическое чтение: ветхозаветный царь Давид был великим властителем и великим грешником, однако он почитается святым, потому что его покаяние тоже было велико.

Библия говорит о глубоком унижении Давида: против него пошёл войной собственный сын, и чтобы спасти народ и Ковчег Завета, царь выбирает постыдное бегство; кроме того, во время покаянного шествия его долго оскорбляет один из прохожих. Давид терпеливо выслушивает его жестокие слова и не отвечает на унижающие жесты, полагая, что Господь воззрит на его смирение и благословит. Это восхождение царя на Елеонскую гору пророчески связано со смиренным восхождением Иисуса на Голгофу, отметил Папа Франциск:

«Порой мы думаем, что смирение заключено в том, чтобы умиротворённо ходить с опущенной головой, глядя в землю… но так ходят и свиньи, и это вовсе не смирение. Это поддельное смирение «прет-а-порте», и оно не спасает и не хранит сердце. Нам будет полезно подумать о том, что не бывает подлинного смирения без унижения, и если мы не умеем терпеть, выносить унижение на своих плечах, то мы не смиренны, а только притворяемся таковыми».

Давид несёт на себе груз своих грехов, Иисус возложил на Себя тяжесть грехов наших, подчеркнул Святейший Отец: но оба они идут путём унижения. Всегда существует соблазн бороться с теми, кто нас унижает, клевещет и облекает нас в стыд, но Господь Иисус, равно как царь Давид, говорит «нет» этому искушению: подлинный духовный путь проходит через унижения с надеждой. Папа отметил, что настоящее смирение не оправдывается сразу же перед лицом обиды, в попытке сохранить праведное лицо. Если мы не умеем пережить унижение, то нет в нас смирения, подчеркнул Святейший Отец:

«Попросим Господа о благодати смирения, наполненного унижениями. Одна монахиня говорила, что она ‘всегда смиренна, но никогда не унижается’. Нет, без унижения не бывает смирения; попросим Бога об этой благодати. А особенно смелый может просить Господа, по словам святого Игнатия, даровать ему унижения, чтобы больше уподобиться Господу».

Источник: Радио Ватикана