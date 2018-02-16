Папа Франциск ввел изменения в процедуру отставок с церковных должностей

Обнародовано апостольское послание Папы Франциска motu proprio (по собственному почину) «Научиться уходить», на основании которого внесены изменения в процедуру отречение от церковных должностей по достижении 75-летнего возраста.

По словам Папы Франциска, отставка «должна считаться неотъемлемой частью самого служения, поскольку требует новой формы готовности к служению». Святейший Отец подчёркивает важность тщательной подготовки к отречению от церковной должности. Этот момент требует «отказа от желания власти и притязаний на незаменимость», его нужно будет принять с миром и доверием, иначе он может стать «болезненным и конфликтным». Новый жизненный этап распознаётся в молитве перед Богом: после ухода с поста приходит время «аскетизма, смирения, заступнической молитвы, чтения и готовности оказывать простое пастырское служение».

Если по достижении 75-летия необходимо оставаться на прежней должности, то это должно рассматриваться в контексте «общего церковного блага» и не может считаться «привилегией, личным триумфом или благосклонностью из-за неких обязательств, вытекающих из дружбы или близости, либо же как благодарность за оказанные услуги».

«Папское решение, — говорится в апостольском послании, — является не автоматическим актом, но актом управления; следовательно, оно требует добродетели благоразумия, которая поможет принять соответствующее решение через адекватное распознавание».

Новое апостольское послание Папы Франциска устанавливает, что в возрасте 75 лет епархиальные епископы латинского и восточных обрядов, вспомогательные и титулярные епископы со специальными пастырскими обязанностями призваны подать в отставку от своей пастырской должности. То же самое относится к главам департаментов Римской Курии, которые не являются кардиналами, к верховным прелатам Римской Курии и епископам, которые служат при Святейшем Престоле, а также к Папским представителям, причём эти прелаты не прекращают ipso facto прежнего служения.

По решению Папы Франциска, «должность считается продлённой до тех пор, пока соответствующее лицо не будет уведомлено о принятии отставки либо же о продлении (служения) на определённый или неопределённый срок». Таким образом, вносятся поправки в каноны 189 § 3 ККП и 970 § 1 ККПВЦ, в которых говорится: «Отречение, нуждающееся в принятии, утрачивает всякую силу, если оно не будет принято в течение трёх месяцев. Отречение, не нуждающееся в принятии, входит в законную силу после того, как отрекающийся сообщит о нём согласно праву».

Радио Ватикана