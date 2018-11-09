Папа Франциск встретился с Патриархом Ассирийской Церкви Востока

9 ноября с.г. Папа Франциск принял в Апостольском дворце Ватикана на личной аудиенции Патриарха Ассирийской Церкви Востока Мар Гиваргиса III. Папа и Патриарх подписали совместную Декларацию, в тексте которой упомянута историческая встреча Папы Иоанна Павла II с Католикосом-Патриархом Мар Дынхом IV, положившая начало взаимным контактам.

В обращении к своему высокому гостю Святейший Отец высказал озабоченность ситуацией христиан Ближнего Востока. “Они идут Крестным путем по стопам Христа и, несмотря на то, что принадлежат к разным сообществам, строят между собой братские отношения, становясь для нас свидетелями единства. Именно, чтобы положить конец этим страданиям, мы будем молиться вместе, прося Господа о даре мира для Ближнего Востока, особенно для Ирака и Сирии”, — призвал Папа.

Поводом поблагодарить Бога Понтифик назвал деятельность Комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и Ассирийской Церковью Востока. Он напомнил, что в прошлом году встречался с ее членами по случаю подписания совместной Декларации о жизни Таинств. “Это Комиссия – плод диалога, – демонстрирует, что литургические и дисциплинарные особенности не всегда являются препятствием для единства, а некоторые особенности в богословских аспектах могут рассматриваться в качестве взаимодополняющих, а не взаимоисключающих. Молюсь, чтобы работа Комиссии, которая в эти дни начинает третий этап экклезиологических изысканий, помогла нам пройти еще один участок пути к долгожданной цели, коей будет празднование Жертвы Господа за одним алтарем”, — сказал Предстоятель Римско-Католической Церкви.

По словам Святейшего Отца, на этом пути необходимо хранить память и вдохновляться примером свидетелей веры прошлого. Он напомнил, что в этом году Ассирийская Церковь Востока, как и Халдейская Церковь (Католическая Церковь Востока той же традиции), отмечают 700-летие смерти Абдишо бар Берики, митрополита Нисибиса, одного из самых известных сирийских богословов и писателей. “Его сочинения, особенно по каноническому праву, до сих пор являются основополагающими для вашей Церкви. Меня радует участие Вашей Святости, а также уважаемых членов Вашей делегации в международной конференции, организованной по этому поводу Папским Восточным Институтом. Пусть изучение этого великого теолога поможет лучше узнать богатство сирийской традиции и принять его в качестве дара для всей Церкви”, — пожелал Папа Франциск.

Ассирийская Церковь Востока — одна из Древних Восточных Церквей, возникшая в среде арамеоязычного населения Месопотамии в I веке. В литературе прежде было принято утверждать, будто эта Сиро-Персидская Церковь придерживается несторианства. Следует, однако, учитывать, что ни учение Нестория, зафиксированное в его собственных сочинениях, ни отличающееся от него учение Сиро-Персидской Церкви не идентичны учению, которое под названием «несторианства» было осуждено на III Вселенском Соборе в Эфесе. Христологическая формула, принимаемая этой Церковью, — «Две природы, две кномы (конкретные реализации природ, данный термин не является аналогом греческого термина „ипостась“), в одном лице и одной воле Христа». Ассирийская Церковь придерживается традиционного восточно-сирийского обряда, ее богослужения проходят на классическом сирийском языке. В храмах Ассирийской Церкви Востока нет икон и статуй, вместо которых на стенах церквей висят цитаты из Библии. Есть почитание имени Бога «Яхве», которое в виде букв «юд» и «хи» или «юд» и лигатуры «хи+вав» изображается в церквях, в богослужебных книгах и на крестах. Силу и Славу Божью принято называть «Шекина», как в иудаизме. Распространены благодарственные пожертвования животных по обету, которые часто путают и называют жертвоприношением, когда человек просит Бога о чём-то и даёт обет сделать пожертвование при исполнении просимого. Жертвенное животное (барана или петуха) убивают во дворе храма, мясо варят и раздают всем верующим после богослужения. Подобный обычай есть и в Армянской Апостольской Церкви. В отдельных ассирийских племенах в качестве этнографических (не церковных) традиций сохранились некоторые иудейские обряды, такие, как соблюдение субботнего покоя (который может соблюдаться или в воскресенье, или в субботу) или запрет варить мясо в молоке. Все эти факты подтверждают древнее, ещё иудеохристианское происхождение Церкви Востока в апостольскую эпоху, когда христианство ещё не успело подвергнуться эллинизации. В настоящее время Ассирийская Церковь Востока насчитывает около 500 тысяч верующих, проживающих на территории Ближнего Востока, Европы, Северной Америки и Австралии. В 1998 г. храм Ассирийской Церкви Востока, посвщенный Деве Марии, был построен в Москве, на Дубровке. Резиденция Патриарха находится в иракском городе Эрбиль.



По материалам Vatican News