Папа Франциск встретился с еврейской делегацией

Папа Франциск принял на аудиенции аргентинского раввина Авраама Скурку и делегацию еврейской издательской группы, представившей новую публикацию Торы.

Тора – это завет с Богом, откровение отеческой и сокровенной любви Господа, сотканное из слов и конкретных деяний, сказал Папа и поблагодарил раввина Скурку, назвав его братом и другом:

«Именно это слово – завет – богато отзвуками, которые нас сближают. Бог – это величайший и самый верный Союзник. Он призвал Авраама, чтобы от него основать народ, который станет благословением для всех народов земли. Он мечтает о мире, в котором все люди будут жить в союзе с Ним, в гармонии друг с другом и с творением».

Среди многочисленных человеческих слов, ведущих к разделениям и соперничеству, Божественные слова о завете открывают для всех совместный путь добра. Тора, подчеркнул Папа, — это плод союза между людьми разных народностей, возрастов и вероисповеданий, умеющих работать вместе.

«Братский и институциональный диалог между евреями и христианами достиг прочности и эффективности благодаря непрерывному сопоставлению и сотрудничеству. Ваш сегодняшний подарок отлично вписывается в этот диалог, который происходит не только посредством слов, но и с помощью жестов».

Дух диалога Папа Франциск видит как в предисловии к тексту нового издания Торы, так и в примечаниях издателя. Они выражают «открытый взгляд на культуру, взаимное уважение и мир, в созвучии с духовным посланием Торы». Папа выразил признательность всем, кто содействовал выходу нового издания, и похвалил цветные иллюстрации, придающие книге особую ценность. «Каждое издание Священного Писания, — отметил Папа, — содержит в себе духовную ценность, бесконечно превосходящую ценность материальную».

Источник: Радио Ватикана