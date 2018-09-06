Папа Франциск встретился с богопосвящёнными вдовами (+ ФОТО)

В полдень 6 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в ватиканском Зале консистории участников Международного конгресса богопосвящённых вдов.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что опыт супруги, потерявшей спутника жизни, особенно труден. Смерть мужа побуждает многих женщин ответить на призыв Господа и «посвятить жизнь Богу с любовью и ради любви». Епископ Рима вознёс благодарение Богу «за верность любви, которая, несмотря на разлуку, соединяет каждую из участниц конгресса с их покойными супругами», за их любовь, которая призвала вдов следовать за Христом в целомудрии, послушании и нестяжании.

«Вашим посвящением вы подтверждаете, что с благодатью Бога, с поддержкой и сопровождением служителей и других членов Церкви можно жить согласно евангельским советам, исполняя свои семейные, профессиональные и социальные обязанности».

Богопосвящённое вдовство, отметил Папа, — это «дар Господа Своей Церкви», призванный «напомнить всем крещёным, что сила Божьей милосердной любви — это путь жизни и святости, позволяющий преодолевать испытания и возрождаться к надежде и радости Евангелия». Святейший Отец призвал вдовиц «обращать взор на Иисуса Христа» и внимать Его слову, укрепляться Святыми Таинствами Церкви и всё больше приближаться в Богу, дабы лучше исполнять возложенную на них миссию.

«Живя со Христом, будьте закваской в этом мире и светом для тех, кто ходит во тьме и тени смертной».

В лоне своих общин посвящённые Богу вдовы призваны «выходить навстречу самым малым и бедным, дабы открыть им мягкосердечность Бога и Его близость в любви». Святейший Отец попросил вдов жить согласно призванию в повседневной жизни с простотой и смирением, а также свидетельствовать перед Церковью и перед всем миром о том, что «Бог может действовать при любых обстоятельствах, даже посреди очевидных неудач»: тот, кто «в любви отдаёт себя Богу, несомненно, будет плодотворным», подчеркнул Папа Франциск.

В конце аудиенции Епископ Рима вверил богопосвящённых вдов Господу и ходатайству Его Пресвятой Матери, преподал гостям апостольское благословение и попросил молиться о нём самом.

Источник: Vatican News