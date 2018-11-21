Папа Франциск в день памяти Введения во Храм Пресвятой Богородицы высказался в поддержку созерцательных Орденов

В ходе общей аудиенции 21 ноября, проходившей в день литургического воспоминания Введения во Храм Пресвятой Богородицы, Папа Франциск выступил со словами поддержки созерцательных монашеских Орденов. «Сегодня мы отмечаем День pro Orantibus, — сказал Папа, — посвященный затворническим монашеским общинам. Это — прекрасная возможность поблагодарить Господа за дар множества людей, полностью посвятивших себя Богу в монастырях и скитах в молитве, безмолвии и отшельничестве. Так пусть же такого рода общины не ощутят недостатка любви, солидарности и материальной поддержки со стороны всей Церкви».

День pro Orantibus в знак поддержки созерцательного монашества был учрежден Папой Пием XII в 1954 г. и установлен на день литургического воспоминания Введения во Храм Пресвятой Девы Марии.

По материалам Vatican News