Папа Франциск сожалеет о вылете сборной Аргентины из розыгрыша ЧМ-2018

Папа Римский Франциск не смотрел матч Франция — Аргентина 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России, но сожалеет о вылете аргентинской команды из розыгрыша мирового первенства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник глава Службы печати Святейшего Престола Грег Берк.

На вопрос о том, сожалеет ли Папа Франциск о поражении сборной Аргентины в игре 1/8 финала турнира, папский пресс-секретарь ответил с утвердительной интонацией: «Он же аргентинец!».

Берк также отметил, что понтифик не смотрел матч. Однако с футболом у нынешнего главы Римско-Католической Церкви давняя любовь. Еще в бытность служения в Аргентине священником, потом епископом, Хорхе Марио Бергольо с детства болел за команду Club Atlético San Lorenzo de Almagro (или сокращенно «Сан-Лоренсо»), один из футбольных клубов, чья база находится в столичном Буэнос-Айресе. Как вспоминал понтифик, «когда мы были детьми, то иногда отправлялись на стадион с мамой». Интересно само происхождение этой команды — во всем «виноват» католический священник, заприметивший группу детей, гонявших мяч на улице.

С журналистами своего пула в одной из зарубежных поездок Папа Франциск поделился, что в молодости и сам играл в футбол, шутливо добавив, что его ставили только на ворота.

Сборная Аргентины 30 июня в Казани проиграла команде Франции со счетом 3:4, но этот матч стал одним из самых ярких на турнире. В день матча сам Папа Франциск возвращался из поездки в Швейцарию.

Чемпионат мира по футболу проходит в России и завершится 15 июля.