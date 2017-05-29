Папа Франциск скорбит по жертвам теракта в Египте

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований на имя египетского президента, выражая глубокую скорбь по поводу варварского нападения на группу паломников-коптов на юге страны, сообщает Радио Ватикана.

Нападение произошло 26 мая в районе монастыря святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Боевики в военной форме остановили автобус и расстреляли пассажиров; погибли по меньшей мере 28 паломников, включая детей, двадцать человек получили ранения.

Святейший Отец называет случившееся «актом бессмысленной ненависти», «насильственным оскорблением» и выражает свою солидарность с пострадавшими. Папа Франциск заверяет в молитвенной памяти о погибших и раненых, а также в своих «непрестанных усилиях в защиту мира и примирения по всей стране».