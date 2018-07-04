Папа Франциск призвал в июле молиться за священников

Святейший Отец призывает верующих и всех людей доброй воли посвятить июль особой молитве о священниках в их пастырском служении, передает Vatican News.

Свою молитвенную интенцию на текущий месяц Папа Франциск сообщает и объясняет в специальном видеоролике, который Ватиканский телецентр распространил 3 июля 2018 г. на официальном канале в «YouTube». Основой для видеопослания послужили выдержки из бывших проповедей понтифика, в которых он размышляет о священстве.

«Усталость священников! Знаете, как часто я об этом думаю?» – этими словами, которые были сказаны во время проповеди по случаю Святой Мессы с освящением мира в Великий Четверг 2015 года, Папа Франциск начинает представление молитвенного намерения на июль, отмечая, что «священники со своими достоинствами и недостатками осуществляют свое служение в разных сферах».

«И перед лицом столь многих открытых фронтов, они не могут оставаться бездеятельными, пережив разочарование», – добавляет Святейший Отец, подчеркивая, что «в такие минуты следует помнить, что народ любит своих пастырей, нуждается в них и полагается на них».

Завершается видеоролик призывом: «Вместе помолимся, чтобы священники, испытывающие трудности и одиночество в своей пастырской работе, находили помощь и утешение, которые рождаются из дружбы с Господом и собратьями по служению».