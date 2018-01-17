Папа Франциск признался журналистам, что он боится ядерной войны

Папа Франциск предупредил о реальной опасности ядерной войны. Свое заявление он сделал в понедельник, 15 января, общаясь с журналистами во время полета в Латинскую Америку.

На борту самолета Епископ Рима провел короткую встречу с сотрудниками СМИ, которые традиционно сопровождают Святейшего Отца в его апостольских путешествиях. Призыв к предотвращению ядерной войны стал главным посланием Папы. Оно воплотилось в открытке с репродукцией фотографии с трагическим сюжетом последствий бомбардировки японского Нагасаки.

Открытки по просьбе понтифика раздали журналистам-собеседникам. На черно-белой фотокарточке 1945 года американский фотограф Джозеф Роджер О’Доннелл запечатлел японского подростка, который держит на своих плечах тело умершего во время ядерного удара младшего братика в ожидании его кремации. Выполненную на основе этой репродукции открытку сопровождает надпись на обратной стороне: «Плоды войны», а также ремарка по-испански, объясняющая отчаяние мальчика: «…он до крови прикусывает губы».

Папа рассказал, что он был глубоко потрясен этим фото, которое увидел случайно. «Снимок производит гораздо большее впечатление, чем тысячи слов» – именно поэтому он попросил распространить его как можно шире.

(Накануне Рождества пресс-служба Ватикана по просьбе понтифика уже распространяла эту фотографию.)

Этим сильным и трогательным посланием Святейший Отец осудил разрушительные последствия любых конфликтов и выразил свою обеспокоенность риском развязывания «фрагментарной третьей мировой войны», которая сегодня угрожает человечеству.

А перед началом общения Святейший Отец подошел к каждому из сопровождающих его журналистов, чтобы поздороваться. И на вопрос, боится ли он ядерной войны, признался: «Да, я действительно очень боюсь. Чтобы разжечь войну, достаточно какого-то случайного события. После него ситуация может развиваться очень быстро».

По мнению Папы, мир находится на грани ядерной катастрофы. Комментируя случай ложной тревоги на Гавайях, он заявил, что одного инцидента может быть достаточно для начала атаки с применением ядерного оружия. «Мы не можем терпеть такую ситуацию. Нам необходимо уничтожить ядерное оружие», — убежден Папа Франциск.

Напомним, в субботу, 13 января, ошибочное предупреждение о ракетной атаке вызвало панику среди населения американского штата Гавайи. Как сообщил губернатор штата Дэвид Айдж, сотрудник ведомства по чрезвычайным ситуациям «случайно нажал не ту кнопку» в ходе плановой проверки работоспособности системы оповещения.