Папа Франциск принял членов Синода Мелькитской Католической Церкви

12 февраля Святейший Отец принял в Ватикане членов Синода Греко-Мелькитской Католической Церкви по случаю публичного провозглашения документа «Ecclesiastica communio», подтверждающего церковное общение с новоизбранным Патриархом этой Восточной (византийского обряда) Церкви Блаженнейшим Юссефом Абси.

Папа Франциск заверил Патриарха и всех верных-мелькитов в своей молитвенной близости: «Эта молитва, — добавил Папа, — не может быть отделена от молитвы о возлюбленной Сирии и обо всём Ближнем Востоке, регионе, в котором ваша Церковь глубоко укоренена и где осуществляет драгоценное служение на благо Народа Божия». Папа отметил, что в этот непростой исторический период христианские общины на Ближнем Востоке «призваны веровать в Господа Иисуса посреди многочисленных испытаний», и пожелал епископам и священникам «поощрять верных оставаться на земле, где они родились согласно Божественному промыслу». Именно теперь, в столь непростые времена, пастырям необходимо свидетельствовать перед страждущим Народом Божиим свое «единство, общение, близость, солидарность, прозрачность». Святейший Отец напомнил, что 23 февраля пройдет День молитвы и поста о мире и в его ходе будет особо упомянута «Сирия, пораженная в последние годы несказанными страданиями».

Архипастыри Греко-Мелькитской Католической Церкви находятся в Риме по завершении заседаний Синода, на котором были приняты важные решения. Отметив этот факт, Папа пожелал епископам, свидетелям воскресшего Христа, «воодушевлять сердца верующих, пребывая рядом с ними, утешая их, склоняясь к ним и к их нуждам», в то же время сопровождая их «к горнему», «где Христос сидит одесную Бога»: «Мы крайне нуждаемся в пастырях, которые постигают жизнь с широтой, присущей сердцу Бога, не приспосабливаясь к земным удовольствиям, не ограничиваясь продолжением того, что уже есть, но устремляясь всё выше и выше; в пастырях, несущих Горнее, свободных от искушения «парить на малых высотах»», — сказал Папа Франциск и добавил, что сегодня Церкви нужны пастыри «бедные, не привязанные к деньгам и роскоши».

Напомним, что Греко-Мелькитская Католическая Церковь обладает патриаршим статусом. Ее предстоятель носит титул Патриарха Антиохии, Александрии и Иерусалима. Резиденция Патриарха мелькитов находится в Дамаске. Его паства составляет более полутора миллионов человек, которые проживают на Ближнем Востоке в Сирии, Ливане, Египте, Израиле, Иордании и Ираке, а также в эмиграции в Северной и Латинской Америке, Австралии и ряде стран Европы.

По материалам Радио Ватикана