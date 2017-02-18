Папа Франциск посетил римский университет «Рома Тре»

Миграция – это не угроза, а «вызов и стимул для роста». Чтобы ответить на этот вызов, необходимо выбрать путь интеграции, что должно стать также темой обсуждения в университетах, пространствах «диалога в разнообразии». С таким увещанием Папа Франциск обратился к академическому сообществу римского университета «Рома Тре». Святейший Отец пригласил студентов, преподавателей и персонал ВУЗа к конкретным действиям перед лицом «текучести» общества и экономики.

Впервые с начала понтификата Папа переступил порог римского университета, причем выбрал самый молодой, основанный всего 25 лет назад. В ходе встречи Папа ответил на вопросы студентов, затронув, в частности, тему насилия: насилие, сказал он, делает «безымянными» людей и отношения между ними. К сожалению, насилие расширяется до мирового уровня, до третьей мировой войны «по частям», сказал Папа. Чтобы преодолеть все это, нужно «сбавить тон, меньше говорить и больше слушать».

В нашем мире, где политика «так сильно опустилась», утратив смысл социального созидания и сожительства, первым лекарством от насилия становится лекарство «сердца, умеющего принимать», умеющего вести диалог и приближаться к другим людям. Такому диалогу свойственно терпение. «Когда я не умею открываться навстречу другим, уважать людей, говорить с ними, вступать в диалог, — начинается война», — отметил Папа. Университет же – это место, созданное для диалога с участием всех, каждого с собственным мировоззрением. Папа упомянул об «элитных» университетах, основанных на определенной идеологической линии: такой университет не может быть подлинным, поскольку в нем отсутствует диалог, сопоставление точек зрения, отсутствует уважение к иному мнению.

Отвечая еще одному студенту, Папа подчеркнул, что единство не равнозначно единообразию. Единство объединяет различия, и именно к такому единству должна стремиться глобализация.

Говоря о коммуникации, Святейший Отец заметил, что она сегодня «так стремительна и легкомысленна», что становится расплывчатой, лишенной содержания, как, впрочем, и общество в целом, которое З. Бауман называл «текучей современностью». Мы же призваны «принять этот вызов и превратить жидкость в конкретность». Текучесть характеризует и экономическую жизнь, не производящую работу для молодежи. Это относится и к современной Европе, где растет процент безработных в возрасте до 25 лет. Отсутствие работы ведет к эксплуатации, к зависимостям, к самоубийствам и участию в террористических группировках.

Сегодня Европа боится потерять свою самобытность из-за иммигрантов иной культуры, однако миграция – это стимул для роста, а не угроза. Но только при условии интеграции: Папа отметил, что часто авторами преступлений в Европе становятся ее граждане, дети иммигрантов, интеграция которых так и не произошла.

Источник: Радио Ватикана