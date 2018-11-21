Папа Франциск перенес Всемирный день мигранта и беженца на новую дату

По просьбам епископов Папа Франциск перенес Всемирный день мигранта и беженца на новую дату. Ранее он отмечался в Католической Церкви во второе Рядовое воскресенье (т.е. в январе), а теперь будет отмечаться в последнее воскресенье сентября. Таким образом ближайший Всемирный день мигранта и беженца католики отметят 29 сентября 2019 г. Об этом было сообщено в Зале печати Святого Престола 20 ноября с.г.

Всемирный день мигранта и беженца был учрежден Папой Пием X в 1914 г. в знак солидарности с итальянскими католиками, вынужденными уезжать на заработки в другие страны.

По материалам Vatican News