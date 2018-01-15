Папа Франциск объявил о переносе Дня беженцев на второе воскресенье сентября

Всемирный день беженца, который более ста лет назад установила Римско-Католическая Церковь, отныне будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье сентября, объявил Папа Франциск.

До сих пор по сложившейся традиции, Всемирный день мигранта и беженца отмечался Католической Церковью во второе обычное воскресенье января. Начало было положено в 1914 году, когда Папа Римский Пий X установил этот день молитвы в знак солидарности с итальянскими католиками, вынужденными ехать на заработки в другие страны.

«По пастырским соображениям отныне и впредь Всемирный день мигранта и беженца будет отмечаться во второе воскресенье сентября. Таким образом, следующий 105-й день выпадет на 8 сентября 2019 года», — сказал понтифик после традиционной воскресной молитвы «Ангел Господень», обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра.

Папа Франциск сообщил также, что в воскресенье утром отслужил специальную Мессу в Ватиканской базилике Св. Петра, на которой присутствовали мигранты и беженцы, проживающие в Римской архиепархии. В этой связи он вновь назвал миграцию «знаком времени» и процитировал собственное послание по случаю Всемирного дня мигранта и беженца, которое в этом году озаглавлено «Принимать, защищать, поощрять и интегрировать мигрантов и беженцев».

«Каждый чужестранец, который стучится в нашу дверь, предоставляет нам возможность встречи с Иисусом Христом, который отождествляет себя со странником, принимаемым или отвергаемым во все эпохи», — напомнил Папа.

Святейший Отец неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать помощь мигрантам, покидающим родину из-за войн и вооруженных конфликтов в поисках лучшей доли. Ранее Папа Франциск назвал «позором» ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу. По его словам, эта острейшая проблема порождена «несправедливой общественно-политической системой и войнами», к возникновению которых нынешние беженцы не имеют никакого отношения.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

По материалам Radio Vaticana и РИА «Новости»