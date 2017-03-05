Папа Франциск о священной музыке и литургическом пении

Священная музыка призвана передавать красоту Бога, поэтому непозволительно относиться к ней поверхностно. Папа Франциск подчеркнул эту мысль в речи к участникам Международного симпозиума по священной музыке, организованного Папским советом по культуре и Конгрегацией по вопросам католического образования. Церковь, отметил Св. Отец, должна беречь наследие прошлого, но в то же время содействовать укоренению священной музыки в современном контексте.

Духовная музыка помогает верующим приобщиться к Божественной тайне, созерцать ее и постигать ее смысл. В своей речи Папа сослался на руководство «Musicam sacram», изданное 50 лет назад. Св. Отец напомнил наставление Второго Ватиканского собора о том, что верующие должны полностью понимать язык литургии. В отношении духовной музыки и литургического пения Церковь наделена двойной задачей: во-первых, беречь и ценить многообразное наследие прошлого, «уравновешенно используя его в настоящем и избегая риска ностальгического или археологического взгляда»; во-вторых, содействовать всецелой инкультурации священной музыки и литургического пения в художественный и музыкальный язык современности, так чтобы они «воплощали и истолковывали Слово Божье в песнопениях, звуках и созвучиях, заставляя трепетать сердце современников и создавая определенную эмоциональную атмосферу, располагающую к вере и побуждающую принять совершаемую тайну и полностью в ней участвовать».

Безусловно, добавил Папа, «встреча с современностью и употребление разговорных языков в литургии повлекла за собой проблему музыкального языка, формы и жанров».

«Случалось, что верх одерживала определенная посредственность, поверхностность и заурядность в ущерб красоте и насыщенности литургического действа. Поэтому представители этой области, музыканты и композиторы, дирижеры и певчие церковных хоров, литургические ассистенты могут внести ценный вклад в обновление, особенно качественное, священной музыки и литургического пения».

Папа подчеркнул необходимость «надлежащей музыкальной подготовки, в том числе и будущих священников, в духе диалога с музыкальными направлениями нашего времени, с феноменами различных культурных контекстов и в духе экуменизма».

«Духовная музыка и литургическое пение, — сказал в заключение Папа, — призваны передавать нам чувство славы Божьей, красоты Бога, Его святости, окутывающей нас словно сияющее облако».

Источник: Радио Ватикана