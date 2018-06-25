Папа Франциск навестил римских инвалидов

В воскресенье 24 июня Папа Римский Франциск нанес незапланированный визит к больным с тяжелыми формами инвалидности: вечером он посетил римский центр для инвалидов, о котором заботится итальянский благотворительный Фонд «С нами и после нас».

Как сообщает Vatican News со ссылкой на Зал печати Ватикана, в этом заведении Папа Франциск познакомился с проектом по улучшению качества жизни и автономии людей с тяжёлыми формами инвалидности.

На встрече с понтификом, которая состоялась под навесом на площади перед зданием, присутствовали более двухсот гостей: инвалиды, их родственники, персонал и руководители центра. Визит епископа Рима продолжался около двух часов.

Папа лично поздоровался с каждым, пожав руку и перекинувшись несколькими словами. Обращаясь к собравшимся, он поблагодарил за этот «вечер в семье», за этот «праздничный день», поощряя всех «верить в мечты и в красоту жизни в союзе с Господом».

По свидетельствам участников, это был «необычный день, пережитый всеми как воскресенье под знаком «нормальности» благодаря простоте и естественности», проявленных в словах и жестах понтифика.