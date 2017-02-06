Папа Франциск направил видеопослание по случаю американского Супербоула

Папа Франциск направил видеопослание по случаю американского Супербоула

Февраль 06, 2017

направил специальное видеопослание по случаю крупнейшего спортивного события года в Соединённых Штатах Америки: финального матча сезона в американском футболе. Долгожданный Супербоул, который состоялся в минувшее воскресенье на стадионе техасского города Хьюстона, увидели 150 миллионов телезрителей.

16602496_1452423591435907_4902690285082134384_oВ своём видеопослании Папа Франциск отмечает, что «такие крупные спортивные мероприятия, как Супербоул, имеют большое символическое значение: они свидетельствуют о том, что вполне возможно построить культуру встречи и мира во всем мире».

«Участие в спортивных мероприятиях, — продолжает Святейший Отец, — помогает нам выйти за пределы нашего личного видения жизни и здравым образом познать смысл самопожертвования, возрастая в уважении правил и верности им».

«Пусть Супербоул этого года  станет знаком мира, дружбы и солидарности для всей планеты», — говорит в завершение своего видеопослания Папа Франциск.

 

Источник: Радио Ватикана

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна