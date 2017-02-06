Папа Франциск направил видеопослание по случаю американского Супербоула

Папа Франциск направил специальное видеопослание по случаю крупнейшего спортивного события года в Соединённых Штатах Америки: финального матча сезона в американском футболе. Долгожданный Супербоул, который состоялся в минувшее воскресенье на стадионе техасского города Хьюстона, увидели 150 миллионов телезрителей.

В своём видеопослании Папа Франциск отмечает, что «такие крупные спортивные мероприятия, как Супербоул, имеют большое символическое значение: они свидетельствуют о том, что вполне возможно построить культуру встречи и мира во всем мире».

«Участие в спортивных мероприятиях, — продолжает Святейший Отец, — помогает нам выйти за пределы нашего личного видения жизни и здравым образом познать смысл самопожертвования, возрастая в уважении правил и верности им».

«Пусть Супербоул этого года станет знаком мира, дружбы и солидарности для всей планеты», — говорит в завершение своего видеопослания Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана