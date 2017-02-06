Папа Франциск направил видеопослание по случаю американского Супербоула
Папа Франциск направил специальное видеопослание по случаю крупнейшего спортивного события года в Соединённых Штатах Америки: финального матча сезона в американском футболе. Долгожданный Супербоул, который состоялся в минувшее воскресенье на стадионе техасского города Хьюстона, увидели 150 миллионов телезрителей.
В своём видеопослании Папа Франциск отмечает, что «такие крупные спортивные мероприятия, как Супербоул, имеют большое символическое значение: они свидетельствуют о том, что вполне возможно построить культуру встречи и мира во всем мире».
«Участие в спортивных мероприятиях, — продолжает Святейший Отец, — помогает нам выйти за пределы нашего личного видения жизни и здравым образом познать смысл самопожертвования, возрастая в уважении правил и верности им».
«Пусть Супербоул этого года станет знаком мира, дружбы и солидарности для всей планеты», — говорит в завершение своего видеопослания Папа Франциск.
Источник: Радио Ватикана
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