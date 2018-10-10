Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы размышлял о двух столпах христианской жизни: созерцании и служении

На утренней Мессе 9 октября в Доме Святой Марфы Папа Франциск комментировал текст из Евангелия от Луки (Лк 10,25-37), повествующий о сестрах Марфе и Марии, принимавших в своем доме Иисуса Христа.

Эти две сестры — каждая со своим подходом — учат нас, как жить по-христиански, подчеркнул Епископ Рима. Мария слушала Господа, в то время как Марфа занималась множеством разных дел. Эта сильная женщина была способна даже упрекнуть Господа за то, что Его не было, когда умер их брат Лазарь. Марфа решительна и отважна, но при этом напрочь лишена «созерцания»: она неспособна «тратить время, глядя на Господа». Есть немало христиан, отметил Папа, которые ходят на воскресную Мессу, но в остальном постоянно заняты: у них нет времени ни на детей, ни на беседу с Господом, они превращаются в адептов новой «религии вечной занятости». Таким людям очень трудно открывать сердца и внимать Слову Божьему; «в них нет созерцания, и Марфе этого сильно не хватало».

Иначе вела себя её сестра Мария, подчеркнул Святейший Отец. Эта женщина не поводила времени в «сладком ничегонеделании», но общалась с Господом и в этом черпала вдохновение для ежедневных занятий. Такому подходу следует и монашеский Устав святого Бенедикта «Ora et labora» («Молись и трудись»), и новообращённый святой Павел, который пошёл проповедовать не сразу, но после глубокой молитвы и созерцания открывшейся ему тайны Иисуса Христа. Апостол язычников, отметил Папа, всё делал взирая на Господа, и именно Христос говорил изнутри его сердца, потому что Павел горячо Его любил. Ключевым словом здесь является «любовь»; посреди множества обязанностей, но также и ввиду соблазна «абстрактного, даже гностического созерцания», мы призваны постоянно задаваться вопросом: «Влюблены ли мы в Господа?».

Созерцание и служение: таков должен быть наш жизненный путь, подвел итог Папа Франциск.

Источник: Vatican News