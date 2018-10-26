Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы: путь к миру — это смирение, кротость и терпение

На утренней Мессе в Доме Святой Марфы 26 октября с.г. Папа Франциск в своей проповеди напомнил о том, что апостол Павел на протяжении всей своей жизни был занят проблемой созидания и охраны единства среди учеников Христа, поскольку христиане сплошь да рядом бывают поглощены своим внутренним соперничеством. Порой кажется, что они по-настоящему привыкли «дышать воздухом конфликтов», проживать в мире, в котором нет места миру и единству, в котором бушуют гонка вооружений и подготовка к грядущим войнам.

Понтифик обратил внимание на неспособность международных организаций находит мирные решения конфликтов, поскольку это противоречит корыстным интересам тех или иных их членов. «В результате детям нечего есть, они не ходят в школы, не хватает больниц, ибо война всё уничтожает. У нас есть склонность к разрушениям, войнам, вражде. Эту склонность сеет в наших сердцах наш враг, убийца человечества, дьявол», — подчеркнул он. А для того, чтобы восстанавливать мир, необходимо быть верным принятому нами призванию: «со всей кротостью, смирением и долготерпением», процитировал Папа слова из Послания к Ефесянам. «Павел весьма практичен. Он дает конкретный совет: ‘Терпеть друг друга в любви’. Терпеть друг друга. Это нелегко, ибо из нас льются слова осуждения, пересуды, всё то, что приводит к разделениям и отдалению», — добавил он.

Всякий раз, когда между членами одной семьи создаётся дистанция, «дьявол радуется», ибо это — ничто иное как «начало войны». В такой ситуации следует быть максимально терпеливым, памятуя, что все мы — грешники, у нас всех — свои слабости. Необходимо, однако, блюсти «единство духа в союзе мира». Сославшись на чтение из Евангелия (Лк 12,54-59), в котором Иисус советует помириться с противником, пока находишься в пути, Святейший Отец отметил, что это — превосходный совет, поскольку прийти к согласию, пока конфликт еще как следует не разгорелся, гораздо легче.

«Совет Иисуса состоит в следующем: добивайтесь согласия в самом начале. В этом и проявляются смирение, кротость и долготерпение. Мир во всём мире может быть построен благодаря этим простым вещам, поскольку такое отношение — это позиция Иисуса, смиренного, кроткого, всепрощающего. Сегодняшний мир нуждается в мире, мы все нуждаемся в мире, наши семьи нуждаются в мире, наше общество нуждается в мире. Так начнем же практиковать эти простые вещи у себя дома: долготерпение, кротость, смирение. Пойдем этим путем: постоянно созидая и укрепляя единство. И пусть Господь поможет нам на этом пути», — сказал в заключение Папа Франциск.

По материалам Vatican News