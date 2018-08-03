Папа Франциск изменил параграф Катехизиса о смертной казни

Папа Франциск издал рескрипт, в котором одобрил новую редакцию п. 2267 Катехизиса Католической Церкви относительно смертной казни.

Новый текст выглядит следующим образом:

«Долгое время применение смертной казни со стороны законной власти после судебного разбирательства считалось адекватным ответом на серьёзность некоторых преступлений, а также приемлемым, хотя и крайним средством защиты общего блага. В наши дни растёт осознание того, что, даже совершив тяжкие преступления, человек не теряет своего достоинства. Кроме того, распространилось новое понимание смысла уголовного наказания со стороны государства. Наконец, были разработаны более эффективные системы содержания под стражей, которые гарантируют надлежащую защиту граждан и в то же время не лишают правонарушителя полной возможности искупить свою вину».

В изменённом параграфе Катехизиса Католической Церкви подчёркивается: Церковь решительно ходатайствует об отмене смертной казни во всём мире, наставляя в свете Евангелия о том, что «смертная казнь неприемлема, поскольку она посягает на неприкосновенность и достоинство человека».

Цитата взята из обращения Папы Франциска к участникам заседания, организованного Папским советом по содействию новой евангелизации 11 октября 2017 года. 11 мая 2018 года на встрече с префектом Конгрегации вероучения кардиналом Луисом Франсиско Ладария Феррером Святейший Отец одобрил нововведение в Катехизис и подписал документ 1 августа 2018 года, в день литургической памяти св. Альфонса Марии де Лигуори.

Источник: Vatican News