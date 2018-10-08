Папа Франциск и Отцы Синода встретились с молодежью

Вечером 6 октября с.г. Папа Франциск и участники XV Генеральной ассамблеи Синода епископов встретились в Зале Павла VI с молодежью. Пришедших на организованную Конгрегацией католического образования встречу юношей и девушек было несколько тысяч. Мероприятие проходило в свободном формате и включало в себя театрализованные сценки, концертные номера, видеофильмы о заботах, радостях и печалях современной молодежи, личные свидетельства молодых людей и их вопросы к понтифику. Юноши и девушки рассказывали Папе и Отцам Синода о своем личном жизненном пути, о своем опыте переживания различных ситуаций, связанных с учебой и работой, отношениями друг с другом и с миром и распознаванием призвания. Святейший Отец лично указал на необходимость такой встречи, необходимой, чтобы непосредственно услышать голос молодежи, которой и посвящен нынешний Синод. Этот голос должен быть услышан и отражен в Итоговом документе Генеральной ассамблеи, а иначе, как заметил Папа, этот Синод был бы, собственно говоря, и не нужен.

Со своей стороны Папа Франциск дал молодым людям несколько советов. Прежде всего, он призвал юных собеседников постоянно находиться в пути, «смотреть вперед, а не в зеркало», не проводить время, лежа на диване, а спешить навстречу добру и справедливости. Крайне важной при этом является искренность и последовательность жизненной позиции. Притом Епископ Рима отметил, что он считает отчасти оправданной раздающуюся ныне острую критику в адрес Церкви, на словах возвещающей Евангельские блаженства, а на деле порой уступающей «вельможному и скандальному клерикализму», абсолютно противоречащему самой сути церковного служения. Власть в церковном ее понимании — это помощь людям в их духовном возрастании и не может иметь ничего общего с порабощением и унижением.

Важно также разумно использовать современные средства массовой коммуникации, однако гаджеты не должны отвлекать от реальности и от прямого, а не виртуального общения с конкретными людьми. Если же виртуальный мир начинает вытеснять собой реальный, необходимо ограничить себя в пользовании электронными устройствами. Конкретность в отношениях с людьми должна получить свое выражение также и в гостеприимстве. В этой связи понтифик осудил популистскую агитацию против мигрантов и подчеркнул, что эта набравшая ныне силу тенденция не имеет никакого отношения к истинной культуре народа. Популизм есть замкнутость, а любовь открывает двери.

В заключение Святейший Отец призвал молодежь почаще общаться с пожилыми людьми. Ведь опыт прежних поколений — это те корни, без которых невозможно плодоношение сегодня. Храня верность этим своим корням, нынешняя молодежь в свою очередь сможет стать корнями для будущих поколений. Перед тем, как покинуть Зал Павла VI, Папе Франциск был вручен список вопросов от лица молодежи, который он, в свою очередь, передаст Синодальным Отцам.

По материалам Vatican News