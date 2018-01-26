Папа Франциск: будем делиться с братьями Божьей благодатью

Вечером 25 января, на завершение 51-й Недели молитв о христианском единстве, Папа Франциск возглавил молитву Вечерни в базилике Святого Павла вне Стен. В торжественном богослужении участвовали представители различных христианских Церквей.

В своей проповеди Святейший Отец отметил: «Когда мы признаём Таинство крещения христиан других традиций, мы исповедуем, что они тоже получили прощение Господа и что Его благодать действует также и в них». В их богослужении мы видим подлинное выражение хвалы за все деяния Господни и хотим молиться вместе, ещё больше объединяя наши голоса. Хотя нас разделяют отличия, мы признаем общую принадлежность к народу искупленных, к одной семье братьев и сестёр, любимых одним и тем же Отцом.

Папа Франциск напомнил об истории Моисея и сослался на её интерпретацию у святого Августина: Красное море — это «предвестник крови распятого Христа, источник спасения. Все мы, христиане, прошли через воды Крещения, и благодать этого Таинства уничтожила наших врагов, грех и смерть».

Израильтяне прославляли Бога за переход через Красное море, и их песнопение было «повествованием о спасении всего народа», подчеркнул Епископ Рима: «Те, кто пели эту песню, понимали, что они не одиноки на берегах Красного моря, что они окружены братьями и сёстрами, которые обрели такую ​​же милость и возносят такую же хвалу».

Папа отметил, что святой апостол Павел испытал «мощный опыт» Божьей благодати и единства с другими братьями, сначала в Дамаске, а затем в Иерусалиме. «По мере роста в духовной жизни мы всё больше понимаем, что благодать достигает нас вместе с другими». В прошлом веке нам стало наконец понятно, что на берегах Красного моря мы находимся вместе с другими христианскими конфессиями, подчеркнул Святейший Отец:

«Сегодняшние христиане сталкиваются со многими трудностями на этом пути; они окружены множеством духовных пустынь, которые губят надежду и иссушают радость. На этом пути встречаются и серьёзные опасности, которые угрожают жизни: сколько же братьев сегодня терпят гонения за имя Иисуса! Когда их кровь проливается, — даже если они принадлежат к разным конфессиям, — тогда они становятся свидетелями веры, мучениками, объединёнными узами благодати Крещения.

Вместе с друзьями из других религиозных традиций сегодняшние христиане также сталкиваются с проблемами, которые унижают человеческое достоинство»: войнами, нищетой, торговлей людьми, современным рабством и неравенством, отметил Папа:

«Подобно израильтянам времён Исхода, христиане призваны бережно хранить память о том, что совершил в них Бог. Оживляя эту память, мы сможем поддерживать друг друга и смело противостоять любым вызовам, вооружившись только Иисусом и сладостной силой Его Евангелия».

Источник: Радио Ватикана