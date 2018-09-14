Папа — европейским епископам: ищите новые пути солидарности

Папа Франциск направил специальное послание участникам пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, которое в эти дни проходит в польском городе Познань.

«Всегда находите новые способы реализации щедрой и ответственной солидарности, намечая пути братского пастырского сотрудничества в свете духовных ценностей, которые сформировали Европу», — призывает Святейший Отец в обращении, зачитанном Апостольским нунцием в Варшаве монс. Сальваторе Пеннаккио.

Папа Франциск надеется, что встреча европейских епископов поможет укрепить связи между ними, «придав новый импульс миссии Церкви, особенно на благо молодых людей, помогая им открыть заново фундаментальный вклад веры в единство европейского континента».

Источник: Vatican News