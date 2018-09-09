Папа — епископам: Церковь нуждается в единстве, а не в солистах (ФОТО + ВИДЕО)

Молитва, благовестие и общение: таковы основные аспекты жизни епископа, подчеркнул Папа Франциск на аудиенции собратьям-епископам, несущим служение на миссионерских территориях.

Отметив, что не может быть единой «стандартной» модели для всех поместных Церквей, Святейший Отец напомнил: основной чертой всех пастырей должна быть готовность «отдать жизнь за овец, в особенности за самых слабых и за тех, кому угрожает опасность». Епископ призван иметь сострадание ко множеству братьев, подобных овцам без пастыря (ср. Мк 6,34). Папа Франциск обратился к иерархам с призывом к «жестам и словам особого утешения для тех, кто подвержен маргинализации или деградации».

Останавливаясь на основных аспектах жизни пастыря – молитве, благовестии и общении, — Папа подчеркнул, что перед дарохранительницей епископ «учится доверяться и доверять Господу». Для пастыря молитва – не просто благочестивая практика, но необходимость, не одна обязанность из многих, но «незаменимое служение заступничества: каждый день он должен вверять Богу людей и обстоятельства».

Говоря о благовестии, Папа напомнил, что «Евангелие возвещается не сидя, а в пути. Епископ живет не офисе, как директор предприятия, но среди людей, на дорогах мира, как Иисус. Он несет Господа туда, где Его не знают, где Он обезображен и гоним». Будучи человеком общения, епископ призван хранить единство и укреплять общение между людьми. «Церковь нуждается в единстве, а не в солистах, выделяющихся из хора, и не в полководцах для персональных сражений». Подлинный пастырь не стремится попасть в газетные заголовки, не ищет консенсуса мира, его цель – не защитить собственное имя, но укрепить единство. Епископу не следует часто отдаляться от собственной епархии. Папа предостерег епископов от клерикализма, то есть «аномального восприятия власти в Церкви». Клерикализм разрушает единство, создает раскол внутри церковного тела. Пастырь не может считать себя «господином паствы», даже если другие так делают, а определенные местные обычаи этому способствуют. Епископ – это «заботливый отец: никто не должен проявлять к вам подданнического отношения», подчеркнул Папа и призвал остерегаться тенденции «лидерства», которое может быть «удобным и привлекательным», но не является евангельским.

Епископ Рима назвал основные сферы пастырской заботы епископа на миссионерских территориях: это семьи, нуждающиеся в сопровождении и защите; семинарии, где важно продвигать распознавание голоса Бога среди многочисленных голосов, отзывающихся в сердце и в ушах; молодежь, которой следует «бесстрашно предлагать Евангелие», и бедные: «Посвящайте последним время и силы, не боясь запачкать руки», — призвал Папа Франциск.

Источник: Vatican News