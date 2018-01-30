Папа – епископам России: будьте рядом с людьми

29 января Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане католических епископов Российской Федерации, которые находятся в Риме с визитом ad limina: Его Преосвященство архиепископа Паоло Пецци (архиепархия Божьей Матери в Москве); Его Преосвященство монс. Иосифа Верта (Преображенская епархия в Новосибирске), который является также ординарием верующих византийского обряда, проживающих на территории Российской Федерации; Его Преосвященство монс. Кирилл Климович (епархия Святого Иосифа в Иркутске и апостольская префектура Южно-Сахалинска; и Его Преосвященство монс. Клеменса Пиккеля (епархия Святого Климента в Саратове).

Как рассказал в интервью Vatican News архиепископ Паоло Пецци, встреча со Святейшим Отцом была очень продолжительной: иерархи беседовали с Папой около двух часов. Прежде всего Папа Франциск интересовался тем, как живут епископы в России, как осуществляют пастырскую работу.

«Мы затронули вопросы, касающиеся нашей близости к людям для того, чтобы осуществлять нашу миссию для Народа Божия и вместе с Народом Божиим», – пояснил монс. Пецци.

Рассказывая о ситуации российской паствы, архиепископ Паоло Пецци сравнил ее с «ситуацией Рождества»: люди находятся «в ожидании посещения Господом». «В этом смысле, — добавил иерарх, — можно сказать, что мы переживаем период великой надежды, большого обновления. Конечно, это не означает, что речь идет о периоде триумфализма, ни в коем случае; это время смиренной повседневной миссии сопровождения людей, особенно самых нуждающихся. Я бы сказал, что атмосфера надежды, — это, пожалуй, именно то, что больше всего нас характеризует в настоящий момент».

Отвечая на вопрос об отношениях с Православной Церковью, монс. Пецци упомянул о встрече Папы с Патриархом Кириллом два года назад на Кубе и об укреплении фактического сотрудничества в области совместного свидетельства. «В таких областях, как защита жизни, помощь зависимым – наркоманам и не только, а также семьям, были реализованы и планируется целый ряд начинаний, в которых участвуют православные и католики на местном уровне, то есть россияне, — но при этом открытые также для участия католиков из других стран мира».

Источник: Радио Ватикана