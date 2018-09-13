Папа – епископам: не стыдитесь плоти ваших Церквей

Святейший Отец встретился с новыми епископами, относящимися к юрисдикции Конгрегации Восточных Церквей и Конгрегации епископов.

Самая безотлагательная задача епископа – святость: эту мысль Папа Франциск подчеркнул в обращении к новопоставленным епископам, которые находятся в Риме по случаю семинара, организованного Римской Курией.

Епископы «были избраны Отцом и сердцеведом, чтобы служить Ему днем и ночью, дабы Он смилостивился над народом», — подчеркнул Папа, ссылаясь на посвятительную молитву епископской хиротонии из Римского понтификала. Таким образом, пастырь не является плодом чисто человеческого выбора, — он избран свыше. «Поэтому, — отметил Св. Отец, обращаясь к новым епископам, — от вас требуется не периодическая самоотдача, верность время от времени и избирательное послушание: вы призваны отдавать себя днем и ночью». Кроме того, епископы должны «бодрствовать даже когда свет исчезает или когда Сам Бог скрывается во тьме и появляется искушение отступить». Именно в эти моменты нужно «заново пасть на лице свое (ср. Быт 17,3) и слушать Бога, Который говорит и возобновляет Свое непреложное обетование».

Папа Франциск призвал архиереев с самого начала своего служения ставить Бога в центр всего: «Не нам принадлежит Церковь, а Богу». Наши имена высечены в Его сердце, наша участь – в Его руках», — напомнил Папа и попросил епископов «искать свет там, где он преломляется»: в своих общинах и семьях, «там, где многочисленные монашествующие и служители Бога с молчаливой самоотдачей остаются верными несмотря на то, что добро часто не производит шума и не становится темой блогов или передовиц; они продолжают верить и бесстрашно проповедовать Евангелие благодати и милосердия людям, жаждущим смысла жизни, надежды и любви».

Для епископа – сказал далее Папа – недопустимо «игнорировать плоть Христову, вверенную нам не только в преломляемом Таинстве, но и в унаследованном нами Народе. Его раны также нам принадлежат. Наш долг -прикасаться к ним не для того, чтобы делать из них программные заявления и возмущаться, пусть даже и справедливо, но чтобы они стали местами, где Невеста Христова постигает, до какой степени она может быть обезображена, когда на ее лике бледнеют черты Жениха… Только Он может гарантировать, что в ветвях Его виноградной лозы люди не найдут лишь дикие ягоды (ср. Ис 5,4), но найдут доброе вино».

В этом заключается задача Церкви, пояснил Папа Франциск: раздавать миру это новое вино, которое есть Христос. «Ничто не может отвлечь нас от этой миссии, мы постоянно нуждаемся в новых мехах».

Особое внимание в своем обращении к епископам Папа уделил святости, которая «возрастает тогда, когда мы понимаем, что Бога нельзя приручить, Он не нуждается в оградах для защиты Своей свободы и не может быть осквернен, когда приближается, более того, освящает то, к чему прикасается».

«Я увещаю вас не стыдиться плоти ваших Церквей, — подчеркнул Папа. – Вступайте в диалог с их запросами. Я прошу вас уделять особое внимание духовенству и семинариям. Мы не сможем ответить на связанные с ними вызовы, не обновив процесс отбора, сопровождения, оценки. Но наши ответы будут лишены будущего, если не достигнут той духовной бездны, которая во многих случаях привела к скандальным слабостям, если не будет обнажена питаемая ими экзистенциальная пустота, если не объяснят, отчего Богу замкнули уста, заставив Его молчать и удалив Его из определенного образа жизни, так, будто Его не существует».

«Не нужно лишь показывать пальцем на других, — сказал далее Папа, — делать козлов отпущения, разрывать на себе одежду и копаться в чужой слабости, как это любят делать сыновья, которые жили в доме как слуги (ср. Лук 15,30-31). Здесь необходимо трудиться вместе и в единстве», — подчеркнул Епископ Рима, добавив, что подлинная святость – та, которую Бог свершает в нас, когда в послушании Духу мы возвращаемся к радости Евангелия.

Источник: Vatican News