Папа дал старт регистрации на Всемирный день молодежи-2019

В воскресенье 11 февраля после молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск в непосредственном присутствии юноши и девушки и на глазах множества паломников, собравшихся на площади Св. Петра, первым зарегистрировался в качестве участника всемирного молодежного форума.

«Сегодня мы открываем регистрацию на Всемирные дни молодежи, которые будут проходить в Панаме в январе 2019 г. — сказал Святейший Отец, — и я сейчас, в присутствии двух молодых людей, зарегистрируюсь он-лайн с помощью планшета. (…) Приглашаю всю молодежь мира пережить с верой и энтузиазмом это событие благодати и братства, собираясь вместе в Панаме или солидаризуясь с этим событием в своих общинах».

Напомним, что 34-й Всемирный день молодежи пройдет в Панаме с 22 по 27 января 2019 г. под девизом «Вот я, раба Господня. Да будет Мне по слову Твоему…» (Лк 1,38). Предшествующие этому событию традиционные «дни в епархиях» запланированы на 17-21 января и будут организованы в Панаме, Коста-Рике и Никарагуа.

Перед началом инициированной Папой Франциском регистрации архиепископ Панамы Хосе Доминго Ульоа Мендьета лично пригласил молодых людей приехать в Центральную Америку, чтобы ближе познакомиться с жизнью своих ровесников. Архиепископ назвал нищету, миграцию, наркотики и торговлю людьми язвами, терзающими его регион. С другой стороны, он отметил, что бедность не следует воспринимать как исключительно негативный фактор, с ней может быть связан и творческий потенциал, если ее переживать в солидарности. По словам панамского иерарха, главными темами предстоящей встречи станут проблематика защиты окружающей среды, обстоятельства, в которых приходится жить молодым, и их призвание в перспективе будущего всего мира.

Radio Vaticana