Папа: Божье прощение есть двигатель надежды. Общая аудиенция 9 августа 2017 г.

Утром 9 августа, в ватиканском Зале Павла VI, Папа Франциск провёл общую аудиенцию на тему «Божье прощение — двигатель надежды». Своё катехизическое наставление Святейший Отец основал на евангельском отрывке, в котором Иисус, приглашённый на трапезу в дом фарисея Симона, прощает грехи женщине, омывшей Ему ноги драгоценным миром.

Такой жест любви вызвал большое возмущение среди присутствовавших. Согласно мировоззрению того времени, между святым и грешником, между чистым и нечистым должно было существовать предельно чёткое разграничение, пояснил Папа, однако Иисус смотрит на это с иной точки зрения:

«С самого начала Своего служения в Галилее Господь приближается к прокажённым, одержимым, больным и отверженным. Такое поведение было необычным, поэтому сочувствие Иисуса к отверженным и неприкасаемым вызывало недовольство Его современников. Там, где есть страдающий человек, Иисус принимается заботиться о нём, и берет его страдание на Себя. Христос не говорит, что наказание нужно терпеть героически, на манер философов-стоиков. Господь разделяет человеческую боль, и при встрече с ней из Его сердца изливается милосердие, — именно то, что характеризует христианство. Там, где есть страдающий человек, Иисус желает его исцелить и освободить, даровать полноту жизни».

Именно поэтому Христос раскрывает объятия грешникам: «Сколько же людей живут сегодня неправильной жизнью, потому что не могут найти никого готового взглянуть на них по-другому, то есть глазами и сердцем Бога, посмотреть на них с надеждой. Господь же видит возможность воскресения даже в тех, кто только и делает, что ошибается».

Папа Франциск выразил сожаление о тех, кто не испытывает сострадания к ближним, особенно когда речь идет о «католиках, которые считают себя совершенными и презирают других». Милосердие, уточнил Святейший Отец, даётся нелегко:

«Мы, привыкшие ощущать на себе прощение грехов, возможно, слишком лёгкое и почти ничего не стоящее, должны иногда напоминать себе о том, сколько мы стоили Божьей любви. Каждый из нас стоил достаточно: жизнь Иисуса, и Он отдал бы её даже ради одного из нас!».

Сын Божий идёт на Крест прежде всего потому, что прощает грехи и желает полного, окончательного освобождения человеческого сердца, подчеркнул Папа:

«Таким образом грешники обретают прощение и они не только находят покой на психологическом уровне, освобождаясь от чувства вины: Иисус делает для них гораздо больше. Он предлагает людям, которые ошиблись, надежду на новую жизнь. Даже если ты считаешь себя ничтожеством, Господь призывает тебя смотреть вперёд, Он дарит новое сердце. Такова надежда, которую даёт нам Иисус, и наша жизнь отмечена любовью».

Папа Франциск призвал верующих задуматься о том, что, создавая Свою Церковь, Бог не выбирал в качестве первого замеса людей безукоризненных и безошибочных: «Церковь представляет собой народ грешников, которые ощущают на себе милосердие и прощение Бога. Услышав пение петуха, апостол Пётр понял правды о себе намного больше, чем от всех своих порывов благородства, которые раздували ему грудь, заставляя чувствовать себя выше других».

Папа отметил, что все мы — «бедные грешники», нуждающиеся в милости Божией. Господня благодать способна ежедневно преображать нас и дарить надежду: «И она действительно так делает! Людям, которые понимают эту простую истину, Бог даёт самую прекрасную миссию в мире: любовь к братьям и сестрам, а также возвещение о милости, в которой Он никому не отказывает. Такова наша надежда. Давайте же идти вперёд с этим упованием на прощение, в милосердной любви Иисуса», — призвал верующих в завершение общей аудиенции Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана