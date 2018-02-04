Папа: бороться с ростовщичеством с помощью «нового экономического гуманизма»

Папа Франциск встретился в Ватикане с представителями Итальянского совета по борьбе с ростовщичеством.

«Ростовщичество – это тяжкий грех, — подчеркнул Святейший Отец, — оно уничтожает жизнь, растаптывает достоинство людей, становится руслом для коррупции и преградой для общего блага». Отметив, что эта социальная язва до сих пор широко распространена, хотя и подпольно, Папа отметил, что ростовщичество подрывает общественно-экономические основы Италии. Никакое государство не может рассчитывать на экономический подъем при таком количестве бедных, семей, обремененных долгами, жертв тяжких преступлений и коррупционеров.

За 26 лет своего существования Итальянскому совету по борьбе с ростовщичеством удалось освободить из этих тисков более 25 тысяч семей. Деятельность организации направлена на защиту людей, их домов и малых предприятий. Для успешной борьбы с ростовщичеством, сказал Папа Франциск, необходимо исцелить людей «от патологии долга, в который входят ради выживания или ради спасения бизнеса», воспитывая в народе «сдержанность в образе жизни, умение отличать излишки от необходимого». В основе экономических кризисов всегда лежит «концепция жизни, ставящая на первое место прибыль, а не человека». Однако во имя денег недопустимо убивать братьев, подчеркивает Папа. Государственные учреждения призваны ставить в центр экономической политики «достоинство человека, этику, солидарность и общее благо», не оставляя места феноменам, которые «прямым или косвенным путем становятся причиной ростовщичества, как, например, азартные игры».

Папа выразил надежду на «новый экономический гуманизм», который положит конец «убийственной экономике», живущей согласно логике отбросов и порождающей глубокое неравновесие. Руководители банковской системы, сказал в заключение Папа, должны уделять внимание «этике деятельности финансово-кредитных институтов», помня, что «многие банки появились и распространились по всему миру именно для того, чтобы освободить бедных от ростовщичества посредством кредитов без залога и без процентов».

Источник: Радио Ватикана