Папа: безразличие к бедным ведёт к духовному разложению

На утренней Мессе 16 марта в ватиканской часовне Папа Франциск призвал верующих быть внимательными в духовной жизни: грех может привести христианина к неизлечимому разложению сердца.

«Испытай меня, Боже, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный»: с этих слов из входного антифона Святейший Отец начал свою проповедь. Комментируя первое чтение из Книги пророка Иеремии, Папа отметил, что человек, который не уповает на Бога, а живёт тщеславием, властью, гордыней и накоплениями, неизбежно удаляется от Господа. Это опасный и скользкий путь, на котором человек полагается лишь на собственное сердце: пророк Иеремия пишет, что «лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено».

«Живя в своём замкнутом пространстве, человек дышит воздухом собственных накоплений, удовольствия и тщеславия; он чувствует себя в безопасности и доверяет исключительно себе самому; он теряет направление в жизни, лишается компаса и не ведает пределов», — отметил Святейший Отец. Это как раз то, что происходит с богачом из Евангелия от Луки, который праздновал всю свою жизнь и не заботился о нищем, лежавшем у ворот его дома. Папа отметил, что этот богач прекрасно знал имя бедняка: в разговоре с Авраамом он просит прислать ему на помощь Лазаря. Но в жизни ему не было дела до сочувствия и милосердия. Сердце богача было испорчено, и, к сожалению, было уже слишком поздно просить спасительного прощения: его сердце при жизни переступило критическую черту на пути духовного распада, слепого безразличия к страданиям ближнего.

Что мы чувствуем в сердцах, когда видим бездомных, нищих, малолетних попрошаек, людей, которых несправедливость выбросила на улицу? Что мы чувствуем в душе, когда узнаём из новостей о бомбардировке больницы, которая унесла жизни многих детей? Превратилось ли это для нас в серую обыденность? Поражает ли это наши сердца или же они закрылись, как у богача из евангельской притчи о нищем Лазаре, к которому псы имели больше сострадания? Если это так, наш путь ведёт к пугающему разложению, которое делает невозможным обратный путь. Грешник ещё может раскаяться и обратиться, но человек с испорченным сердцем — нет, он сам закрыл своё сердце перед нуждающимися и перед Богом.

В завершение своей проповеди Папа Франциск задался вопросами: насколько открыты наши сердца и куда мы направляемся? Да поможет нам Господь совершить искреннее испытание совести, увидеть себя со стороны и с молитвой исправить наш путь.

Источник: Радио Ватикана