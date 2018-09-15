Ответ Церкви на гуманитарный кризис в Сирии и Ираке

Папа Франциск принял на аудиенции участников встречи, посвященной гуманитарному кризису на Ближнем Востоке и исходу христиан.

Департамент служения целостному развитию человека в сотрудничестве с Госсекретариатом Ватикана и Конгрегацией Восточных Церквей организовал встречу католических благотворительных организаций, представителей поместных епископатов и монашеских конгрегаций, действующих в Сирии, Ираке и близлежащих странах. В заседании принимают участие также апостольские нунции в Сирии, Ираке и Турции и Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Это уже шестая встреча в Ватикане на тему ближневосточного гуманитарного кризиса. В пятницу 14 сентября участники встречи побывали на аудиенции у Святейшего Отца. Папа Франциск в своей речи подчеркнул риск исчезновения христианского присутствия на землях, откуда распространился свет Евангелия. «Вместе с Церквами-сестрами, — сказал Папа, — Святейший Престол активно трудится ради того, чтобы обеспечить будущее этим христианским общинам».

«Вся Церковь, — сказал Епископ Рима, — взирает на этих наших братьев и сестер по вере и ободряет их молитвенной близостью и конкретным милосердием, дабы они не смирялись перед мраком насилия и держали зажженным светильник надежды», в соответствии с прошениями из «Простой молитвы», приписываемой святому Франциску Ассизскому: «Туда, где ненависть, дай мне приносить любовь… туда, где отчаяние, — приносить надежду; туда, где печаль, — приносить радость». Святейший Отец особенно отметил два начинания в поддержку жителей Сирии и Ирака: содействие возвращению христианских общин в Ниневийскую долину и обеспечение медицинского обслуживания неимущих больных в Сирии посредством акции «Открытые больницы».

Папа призвал католические организации продолжать оказывать помощь детям, молодежи, пожилым, не забывая об исцелении сердечных ран: «Туда, где обида, – дай мне приносить прощение, туда, где раздоры, — приносить единство».

Папа Франциск обратился к международному сообществу с просьбой «не забывать о многочисленных нуждах жертв этого кризиса, но прежде всего преодолеть логику интересов и встать на служение миру, положив конец войне».

Начиная с 2014 года Католическая Церковь предназначила более 1 миллиарда долларов на преодоление гуманитарного кризиса в Сирии и Ираке. К этой сумме следует добавить пожертвования отдельных благотворителей, ежегодно превышающих 4 миллиона долларов. По данным ООН, в настоящее время в помощи нуждаются более 13 миллионов человек в Сирии и почти 9 миллионов в Ираке. В Сирии более 6 миллионов, а в Ираке — более 2 миллионов перемещенных лиц, в то время как 5,6 миллиона сирийских беженцев находятся в близлежащих странах, в том числе в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте. Всего в Ирак добровольно возвратились 3,9 миллиона человек.

Источник: Vatican News