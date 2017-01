Огни Эйфелевой башни погасли ночью в память о жертвах теракта в Квебеке

Огни Эйфелевой башни погасли в Париже в знак солидарности c пострадавшими и в память жертвам нападения на мечеть в канадском Квебеке, сообщает газета Journal de Montreal.

По данным издания, главная достопримечательность Франции потухла ровно в полночь по местному времени (02.00 мск). Также сообщается, что в течение ночи несколько десятков студентов из Канады собрались на площади Квебек в Париже, чтобы почтить память погибших в теракте.

«Сегодня вечером в полночь я погашу свои огни, чтобы выразить мою поддержку всем квебекцам и канадцам», — сообщалось ранее в официальном микроблоге в Twitter Эйфелевой башни.

Eiffel Tower goes dark in tribute to victims of Quebec City mosque attack. https://t.co/AWr9uLTq7c pic.twitter.com/KK1VxyAwnI

— ABC News (@ABC) 31 января 2017 г.