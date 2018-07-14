Община Святого Эгидия: молодёжь планеты за мир

Римская благотворительная Община Святого Эгидия организовала трёхдневную акцию «Глобальная дружба: жить вместе в мире».

Тысяча молодых людей из 24 государств, включая Сирию и Ливан, собрались в итальянской столице с 13 по 15 июля, чтобы обсудить перспективы Европы и вознести молитвы о её большей открытости. Участники встречи выскажутся в пользу всемирной дружбы, которая превосходит границы, закрытость и разделения между странами.

В программе события, опубликованной Общиной Святого Эгидия, запланированы встречи, праздники, посещение городских достопримечательностей, обмен опытом, а также молитвы и Святая Месса в римской базилике Санта-Мария-ин-Трастевере. Участники встречи примут участие во многих культурных мероприятиях, среди которых спектакль «Страшный суд. Микеланджело и секреты Сикстинской капеллы»: он будет показан в Концертном зале на улице Кончилиационе. Молодёжь посетит «места солидарности» с бедными и нуждающимися, о которых заботится Община Святого Эгидия, в этом году отмечающая полувековой юбилей.

На воскресное утро запланировано посещение национального мемориала «Ардеатинские пещеры»; на этом месте 24 марта 1944 года немецкие оккупационные власти казнили сотни итальянских граждан. Современная молодёжь, по словам организаторов встречи, не должна забывать ужасы Второй мировой войны: это будет ещё один повод к «размышлениям и предложениям для Европы, которая строит единство и мир, устремлённые в будущее, а не стены и барьеры, возвращающие в прошлое».

Источник: Vatican News