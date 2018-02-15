Общая аудиенция в Пепельную среду: Папа продолжил наставление о Святой Мессе

Общая аудиенция Папы Франциска 14 февраля состояла из двух частей: вначале Святейший Отец приветствовал небольшую группу больных в Зале Павла VI, а затем встретился с остальными паломниками на площади Святого Петра. Папа продолжил катехизическое наставление о Святой Мессе и вернулся к теме, начатой в прошлую среду: библейских чтений и проповеди. Папа отметил, что слушать Слово Божье и проповедь – это «духовное право» народа:

«Каждый из нас, отправляясь на Мессу, имеет право обильно черпать от Слова Божия, хорошо прочитанного, хорошо произнесенного и затем хорошо истолкованного в проповеди. Речь идет о праве, и когда Слово Божье недостаточно хорошо прочитано и не проповедано с усердием диаконом, священником или епископом, верующие лишаются этого права». В Литургии Слова Господь стучится в сердце каждого человека, каким бы ни был его жизненный статус, возраст, обстоятельства. Господь «утешает, зовет, взращивает ростки новой и примиренной жизни». Поэтому после проповеди надлежит соблюдать молитвенное молчание, дабы укрепить в душе посеянное зерно Слова, порождающее желание приобщиться к тому, что Дух говорит к каждому из нас.

После этого момента размышления над сказанным верные дают свой личный ответ веры, произнося Символ веры. Он обозначает «общий ответ на то, что мы вместе слышим в Слове Божьем». Между слышанием и верой существует тесная связь: вера рождается не от фантазий человеческой мысли, но от слышания, как напоминает апостол Павел в Послании к Римлянам. Вера питается слышанием и ведет к Таинству.

Ответ на услышанное Слово выражается затем во всеобщей молитве, которая охватывает нужды всей Церкви и всего мира. Мы помним слова Господа: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин 15,7). Иисус говорит, что если бы у нас была вера с горчичное зерно, то мы могли бы получить все. Всеобщая молитва, подчеркнул Папа, — это момент для того, чтобы «попросить у Господа о самых важных вещах», о том, в чем мы нуждаемся. Мы должны также просить Господа помочь нашему маловерию: именно вера возносит наши прошения к небесам, а вовсе не мирская логика: «Самореферентные просьбы останутся неуслышанными», — отметил Папа. На всеобщей молитве мы просим о конкретных нуждах для Церкви и для мира, не прибегая к «надуманным и близоруким формулировкам». Всеобщая молитва, которая возносится в завершение Литургии Слова, «увещает нас устремить взор к Богу, Который заботится обо всех Своих чадах».

Радио Ватикана