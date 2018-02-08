Общая аудиенция 7 февраля. Папа: проповедь должна быть краткой и хорошо подготовленной

На общей аудиенции в среду 7 февраля Папа Франциск продолжил наставления о Святой Мессе, на этот раз посвятив свои размышления Евангелию и проповеди.

«Слово Господне входит через уши, достигает сердца и переходит в руки, в добрые дела»: эту мысль, высказанную на прошлой аудиенции, которая была посвящена литургическим чтениям, Святейший Отец продолжил рассуждением о евангельских чтениях. Перед их провозглашением мы осеняем знаком креста чело, уста и грудь, а ладан и свечи воздают честь присутствию Христа: Он обращается к нам с Благой Вестью, которая ведет нас к обращению и к преображению. Господь говорит к нам «напрямую», отметил Папа, поэтому все верные призваны благоговейно внимать этому Слову – не для того, чтобы «узнать, что произошло», но «чтобы осознать сделанное и сказанное Иисусом Христом», Его Слово, и сегодня пульсирующее жизнью. Очень важно слушать Евангелие с открытым сердцем, потому что это Слово ожидает конкретного ответа от каждого из нас.

«Чтобы Его послание до нас дошло, — сказал далее Папа, — Христос использует также слово священника, который после Евангелия произносит проповедь». Это служение обращено «ко всем, кто участвует в Мессе», поэтому оно должно предваряться тщательной подготовкой. Проповедь не может превращаться «в речь по обстоятельствам», в катехизацию, конференцию или лекцию. Проповедь – это «возвращение к диалогу, который уже был открыт между Господом и Его народом» с той целью, чтобы претворить его в жизнь.

Папа Франциск подчеркнул, что проповедь не может длиться более десяти минут, иначе «одни заснут, другие начнут болтать, а третьи пойдут выкурить сигаретку». Краткой проповеди должна предшествовать «молитва и изучение Слова Божьего». На Литургии Слова, посредством Евангелия и проповеди, «Бог вступает в диалог со Своим народом, а народ слушает Его с вниманием и благоговением, в то же время признавая Его присутствие и деяние». Благая Весть может породить истинную перемену в людях и во всем мире.

Источник: Радио Ватикана